Антрополог Станислав Дробышевский прочитает в Иркутске лекцию «Сунгирь – от могилы до всемирной славы»

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 23 сентября в 14.00 состоится научно-популярная лекция «Сунгирь – от могилы до всемирной славы».

Российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, педагог и популяризатор научного мировоззрения, научный редактор портала Антропогенез.ру Станислав Дробышевский расскажет о интереснейших открытиях при исследованиях одной из самых известных стоянок древнего человека.

В частности, он поведает слушателям о том, как жили наши предки 30 тысяч лет назад и какие научные методы используют антропологи и археологи, чтобы с уверенностью рассказывать, во что одевались, чем питались и о чем думали древние люди.

Кроме того, ученый презентует свою новую книгу «Байки из грота», основанную на реальных археологических находках, научных исследованиях и изданную в 2018 году.

В Иркутске Станислав Дробышевский пробудет всего два дня. 22 сентября он читает лекции в школе №69 и в Краеведческом музее, а 23 сентября в 14.00 на научно-популярной лекции антрополога смогут побывать читатели «Молчановки». Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 330).