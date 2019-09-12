Аспирант ИСЗФ СО РАН Артем Веснин прошел конкурсный отбор на получение стипендии Президента РФ

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Аспирант Института солнечно-земной физики СО РАН Артем Веснин прошел конкурсный отбор на получение стипендии Президента РФ в 2019 – 2021 годах. Конкурс по отбору кандидатов на получение стипендии Президента РФ среди молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, проводится Министерством образования и науки РФ с 2012 года.

Предмет научных изысканий Артема Веснина - влияния различных частей спектра ионосферных неоднородностей на точность позиционирования ГЛОНАСС/GPS во время геомагнитных возмущений.

- В работе, которую я выполняю под руководством кандидата физико-математических наук Константина Ратовского, будет исследован спектр вариаций плазмы по данным глобальных навигационных спутниковых систем и связь возмущений различных частей спектра с точностью позиционирования, - отметил Артем Веснин. - При этом следует учитывать, что возмущения необязательно напрямую влияют на точность позиционирования, но могут сопровождать процессы, которые оказывают такое влияние. Именно такие взаимосвязи и будут исследованы в работе. Будут учитываться энергия, поступившая из солнечного ветра, а также индексы, показывающие геоэффективность события, что позволит оценить степень влияния геомагнитных событий различной силы. При обнаружении устойчивых связей результаты работы могут быть использованы для составления вероятностных карт точности позиционирования.

Заведующая отделом аспирантуры и магистратуры ИСЗФ СО РАН кандидат географических наук Елена Белоусова рассказала, что в институте 23 аспиранта, двое из них в этом учебном году получают стипендии правительственного уровня. Это Артем Веснин и Александр Непомнящих, выигравший конкурс на получение стипендии Правительства РФ.

- Еще два аспиранта подали конкурсные заявки на получение стипендии Правительства в следующем учебном году, - сообщила Елена Белоусова.