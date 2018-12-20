Астрономы: день зимнего солнцестояния совпадет в этом году с «холодным полнолунием»

Москва, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 22 декабря, россияне смогут увидеть так называемое полнолуние длинной ночи. «Холодное полнолуние» в день зимнего солнцестояния ознаменует наступление астрономической зимы, сообщают « Аргументы недели » со ссылкой на другие СМИ.

– Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года. Хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует наступление астрономической зимы в Северном полушарии, – рассказали астрономы Московского планетария.

День зимнего солнцестояния – самый короткий световой день и, соответственно, самая длинная ночь в году. В этом году продолжительность дня составит всего семь часов, а продолжительность ночи – 17 часов.