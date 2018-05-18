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18.05.2018

Байкальская астрофизическая обсерватория и Солнечная обсерватория Big Bear Lake (Калифорния) обменялись знаками дружбы

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальскую астрономическую обсерваторию (БАО), которой в этом году исполнилось 40 лет, привезли памятный сувенир от американских коллег. Исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров передал директору БАО Александру Боровику камень из обсерватории Big Bear Lake (Калифорния).

– В США мы ездили прошлым летом наблюдать полное солнечное затмение, перед отлетом приехали в БАО и взяли у подножия вакуумного солнечного телескопа камешек, чтобы увезти его в калифорнийскую обсерваторию, – рассказал Павел Никифоров. – Так мы хотели установить символическую связь между двумя обсерваториями. Мы собирались незаметно положить байкальский камешек в отсыпку телескопа, но сотрудники обсерватории решили, что его место в кабинете ученых. В Иркутск мы привезли камень из обсерватории Big Bear Lake и теперь передаем его нашим ученым.

Александр Боровик поблагодарил Павла Никифорова за памятный сувенир от коллег из США и отметил, что иркутские и калифорнийские ученые занимаются исследованием одного объекта – Солнца. Директор БАО  выразил надежду, что связи между двумя обсерваториями станут регулярными.

– Обсерватория Big Bear Lake, как и наша, занимается изучением физики Солнца, у них есть прекрасные инструменты, нам также есть, что показать. Приборы у нас разные – с помощью одних можно наблюдать фотосферу, с помощью других – хромосферу, где происходят солнечные вспышки, есть коронографы, которые «видят» корону Солнца. Обсерватории получают разные результаты, но интересы у нас общие, поэтому обмен данными будет полезен обеим сторонам. Уверен, что мы найдем общие задачи и сможем их решать с пользой для каждой обсерватории.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, памятный сувенир из Солнечной обсерватории Big Bear Lake решено передать в музей Института солнечно-земной физики СО РАН. Директор музея Ольга Давыдова подчеркнула, что сотрудники учреждения подготовят для него достойное место в экспозиции.

– Обмен подобными знаками дружбы – прекрасный пример того, что наука не знает границ. Люди, объединенные общими научными интересами, всегда умели работать вместе, решая проблемы сообща, – сказала она.

СПРАВКА:

  • Байкальская астрофизическая обсерватория находится в поселке Листвянка, входит в состав Института солнечно-земной физики СО РАН. Благодаря стабилизирующему влиянию на воздушную среду большой акватории озера и локального микроклимата, обсерватория отличается прекрасными астроклиматическими характеристиками.
  • Специализация БАО – это наблюдение за Солнцем и изучение солнечной активности. Делают это при помощи единственного в России и второго по мощности в мире вакуумного солнечного телескопа. БАО располагает шестью телескопами, в том числе несколькими хромосферными телескопами для наблюдений и регистрации вспышек на Солнце. Основные задачи обсерватории – наблюдения тонкой структуры солнечных активных образований, регистрация солнечных вспышек и других нестационарных явлений в солнечной атмосфере.

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