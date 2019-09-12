Байкальскую школу по фундаментальной физике и XVI конференцию молодых ученых проведет Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН 16 – 21 сентября

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 16 по 21 сентября в Иркутске пройдет Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде», в рамках которой состоится XVI конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом». В мероприятиях примут участие 124 человека – молодые ученые и аспиранты из 16 городов России и 6 городов ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках школы перед научной молодежью с лекциями выступят ведущие российские учёные - радиофизики, астрофизики и астрономы. Ректор школы академик РАН Гелий Жеребцов расскажет об инновационном развитии исследований в гелиогеофизике, член-корреспондент РАН Александр Степанов – о достижениях в области изучения терагерцового излучения Солнца, доктор физ.-мат. наук, декан факультета информационных систем и компьютерных технологий Российского нового университета Андрей Крюковский – о лучевых методах и специальных функциях волновых катастроф. Кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин прочтет лекцию «Астрономия – катализатор любознательности», кандидат физ.-мат. наук из Крымской астрофизической обсерватории Илья Алексеев – лекцию «Циклы пятенной активности у звезд поздних спектральных классов». Также запланированы выступления Владимира Фролова из Нижегородского государственного университета, Романа Колесникова из Курского научно-исследовательского центра «18 ЦНИИ» Минобороны РФ, Максима Клименко из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (Калининград), Павла Климова из НИИ Ядерной физики им. Д.В. Скобельцина (Москва), Дмитрия Климушкина из ИСЗФ СО РАН.

На конференции молодых ученых будут работать секции астрофизики и физики Солнца, физики околоземного космического пространства, диагностики естественных неоднородных сред и математического моделирования, физики атмосферы, на них молодые ученые представят устные и стендовые доклады. Аспиранты и молодые ученые выступят с докладами, их оценит жюри, в состав которой войдут лекторы научной школы по фундаментальной физике. Кроме того, запланирован круглый стол «Обзор солнечных активных явлений», модератором которого станет Аркадиуш Берлицкий из Вроцлавского астрономического института (Польша). После подведения итогов конференции и награждения авторов лучших докладов состоится выездная сессия в обсерваторию радиофизической диагностики атмосферы ИСЗФ СО РАН, которая расположена вблизи Усолья-Сибирского, а также экскурсия на теплоходе по Байкалу.

- Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике дает молодежи уникальную возможность пообщаться с признанными научными авторитетами, приобщиться к современным научным достижениям, принять участие в дискуссиях, услышать мнение компетентных экспертов о своих работах, - отметил Гелий Жеребцов.