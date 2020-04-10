Большой иркутский планетарий будет транслировать запуск космического корабля «Союз МС-16»

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Запуск космического корабля «Союз МС-16», командиром которого стал уроженец Иркутска Анатолий Иванишин, состоится 9 апреля в 16:05 по местному времени. Трансляцию будет вести Большой иркутский планетарий.

Как сообщает пресс-служба Астрономической обсерватории ИГУ, комментировать запуск будет профессор ИГУ Сергей Язев.

– Провожать наших космонавтов в космос и встречать их всем городом становится доброй традицией! Коллектив Большого иркутского планетария снова подготовился к трансляции и комментариям всего, что происходит на стартовой площадке, но карантинные мероприятия в учреждениях образования не позволяют нам провести мероприятия под куполом планетария, поэтому мы приглашаем вас принять участие в запуске онлайн, – говорят в планетарии.

Будет работать онлайн-трансляция на YouTube , вопросы от зрителей не возбраняются.