Дмитрий Ружников: задача власти на любом уровне – способствовать развитию науки

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Заседание Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области состоялось 7 февраля в Иркутском научном центре СО РАН. Участие в работе приняли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников, директор ИНЦ СО РАН Игорь Бычков. Как сообщает пресс-служба думы, заседание было приурочено ко Дню российской науки, который отмечается в России 8 февраля. Дмитрий Ружников отметил, что в рамках Координационного научного совета представители разных уровней власти и ученое сообщество получили возможность обменяться мнениями, ведь иркутская наука активно развивается, появляются новые формы сотрудничества и взаимодействия. Важнейшая задача – сделать так, чтобы знания, передовой опыт и прикладные исследования были использованы на благо города и всего региона, подчеркнул спикер. – Мы с большим интересом ожидаем результаты работы технопарка, который призван способствовать внедрению научных разработок в производство. В условиях современной конкуренции на мировых рынках это крайне важно для создания конкурентоспособного продукта и его успешного продвижения на рынках, – отметил Дмитрий Ружников. – Академик Академии Наук СССР Иван Иванович Артоболевский сказал, что задача ученых заключается не только в развитии научных исследований, но и в борьбе за их использование на благо общества, на благо всех людей мира. Убежден, совместно нам по силам решить не только эту, но и многие другие грандиозные задачи, которые ставит перед нами наука и жизнь. Председатель думы добавил, что без участия изыскателей и конкретно Иркутского филиала СО РАН невозможно эффективное развитие городского хозяйства. Многие процессы, которые сегодня протекают хаотично, с применением новейших разработок могут стать более эффективными, структурированными и качественными. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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