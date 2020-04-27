|Наука
|27.04.2020
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Две статьи ученых ИСЗФ СО РАН опубликованы в ведущих профильных журналах, входящих в квартиль Q1
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Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Статья ученых Института солнечно-земной физики СО РАН о фильтрации ионосферных измерений, получаемых на основе GPS/ГЛОНАСС, опубликована в журнале Remote Sensing. Журнал входит в квартиль Q1 – в 25% лучших журналов в своей области. Авторы статьи «Wave signatures in total ele—ctron content variations: filtering problems» - Борис Малецкий, Юрий Ясюкевич и Артем Веснин, публикация доступна по адресу
Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич рассказал, что множество научных групп в России и за рубежом использует данные GPS/ГЛОНАСС для исследовательских задач. При этом вопросом аккуратной фильтрации никто не задавался – исследователи интуитивно используют ряд методов, причем, в разных группах – разных.
Юрий Ясюкевич подчеркнул, что большая часть статьи выполнена Борисом Малецким в рамках его магистерской работы, посвященной разным алгоритмам фильтрации. В работе, считает ученый, предложено оптимальное решение этой проблемы.
— Когда мы стали обрабатывать гигантские массивы – примерно с 5000 станций (каждая из них принимает от 5 до30 спутников одновременно), то увидели проблемы с большим числом измерений при фильтрации. А без фильтрации волны не выделить, - отметил Юрий Ясюкевич. – Для решения проблемы была разработана система определения скоростей волновых возмущений в ионосфере, чтобы знать, когда волна потенциально может прийти в какую-то точку.
По словам ученого, коронавирусный карантин сыграл исследователям на руку, так как рецензенты, как и все остальные, вынуждены сидеть дома. В результате, рецензии на статью были получены очень быстро.
Вторая статья посвящена системе SIMuRG (System for Ionosphere Monitoring and Research from GNSS), которую группа ученых ИСЗФ СО РАН разрабатывает в рамках исследовательского проекта Российского научного фонда. Статья Юрия Ясюкевича, Александра Киселева, Ильи Живетьева, Ильи Едемского, Семена Сыроватского, Бориса Малецкого и Артема Веснина опубликована в журнале GPS solutions после почти года рецензирования и доработки. Сейчас статья «SIMuRG: System for Ionosphere Monitoring and Research from GNSS» размещена по адресу
Юрий Ясюкевич напомнил, что система SIMuRG предназначена для сбора данных глобальных навигационных спутниковых систем (российской ГЛОНАСС, американской GPS, европейской Galileo, китайской BeiDou), находящихся в открытом доступе. На основе этих данных SIMuRG получает ионосферные (геофизические) измерения. Система создана для изучения волн и возмущений, которые появляются в ионосфере в результате различных процессов – магнитных бурь, землетрясений, запусков ракет и многих других. SIMuRG – система открытого доступа, любой ученый может с ее помощью обработать событие, которое ему интересно.
— Это своеобразный краудсорсинг, когда к решению задач привлекается как можно более широкое сообщество ученых и любителей. Если полвека назад ученый мог потратить на решение задачи 10 лет, то сегодня увеличивающаяся сложность задач в науке свидетельствует о том, что такой подход не всегда разумен. С другой стороны, привлечение многих людей с независимыми идеями, подходами и опытом может позволить получить новые знания о природе. Для этого нужно максимально упростить предварительный этап получения данных, на что и направлена система SIMuRG.
Сейчас Юрий Ясюкевич и Анна Ясюкевич заканчивают работу над научно-популярной статьей для журнала «Земля и Вселенная». В ней рассказывается, как системы GPS и ГЛОНАСС позволили по-новому взглянуть на ионосферу Земли. Ожидается, что статья выйдет в четвертом номере за 2020 год.
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