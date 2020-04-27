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27.04.2020

Две статьи ученых ИСЗФ СО РАН опубликованы в ведущих профильных журналах, входящих в квартиль Q1

Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Статья ученых Института солнечно-земной физики СО РАН о фильтрации ионосферных измерений, получаемых на основе GPS/ГЛОНАСС, опубликована в журнале Remote Sensing. Журнал входит в квартиль Q1 – в 25% лучших журналов в своей области. Авторы статьи «Wave signatures in total ele—ctron content variations: filtering problems» - Борис Малецкий, Юрий Ясюкевич и Артем Веснин, публикация доступна по адресу https://www.mdpi.com/2072-4292/12/8/1340.

Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич рассказал, что множество научных групп в России и за рубежом использует данные GPS/ГЛОНАСС для исследовательских задач. При этом вопросом аккуратной фильтрации никто не задавался – исследователи интуитивно используют ряд методов, причем, в разных группах – разных.

Юрий Ясюкевич подчеркнул, что большая часть статьи выполнена Борисом Малецким в рамках его магистерской работы, посвященной разным алгоритмам фильтрации. В работе, считает ученый, предложено оптимальное решение этой проблемы.

— Когда мы стали обрабатывать гигантские массивы – примерно с 5000 станций (каждая из них принимает от 5 до30 спутников одновременно), то увидели проблемы с большим числом измерений при фильтрации. А без фильтрации волны не выделить, - отметил Юрий Ясюкевич. – Для решения проблемы была разработана система определения скоростей волновых возмущений в ионосфере, чтобы знать, когда волна потенциально может прийти в какую-то точку.

По словам ученого, коронавирусный карантин сыграл исследователям на руку, так как рецензенты, как и все остальные, вынуждены сидеть дома. В результате, рецензии на статью были получены очень быстро.

Вторая статья посвящена системе SIMuRG (System for Ionosphere Monitoring and Research from GNSS), которую группа ученых ИСЗФ СО РАН разрабатывает в рамках исследовательского проекта Российского научного фонда. Статья Юрия Ясюкевича, Александра Киселева, Ильи Живетьева, Ильи Едемского, Семена Сыроватского, Бориса Малецкого и Артема Веснина опубликована в журнале GPS solutions после почти года рецензирования и доработки. Сейчас статья «SIMuRG: System for Ionosphere Monitoring and Research from GNSS» размещена по адресу https://rdcu.be/b3Ldx.

Юрий Ясюкевич напомнил, что система SIMuRG предназначена для сбора данных глобальных навигационных спутниковых систем (российской ГЛОНАСС, американской GPS, европейской Galileo, китайской BeiDou), находящихся в открытом доступе. На основе этих данных SIMuRG получает ионосферные (геофизические) измерения. Система создана для изучения волн и возмущений, которые появляются в ионосфере в результате различных процессов – магнитных бурь, землетрясений, запусков ракет и многих других. SIMuRG – система открытого доступа, любой ученый может с ее помощью обработать событие, которое ему интересно.

— Это своеобразный краудсорсинг, когда к решению задач привлекается как можно более широкое сообщество ученых и любителей. Если полвека назад ученый мог потратить на решение задачи 10 лет, то сегодня увеличивающаяся сложность задач в науке свидетельствует о том, что такой подход не всегда разумен. С другой стороны, привлечение многих людей с независимыми идеями, подходами и опытом может позволить получить новые знания о природе. Для этого нужно максимально упростить предварительный этап получения данных, на что и направлена система SIMuRG.

Сейчас Юрий Ясюкевич и Анна Ясюкевич заканчивают работу над научно-популярной статьей для журнала «Земля и Вселенная». В ней рассказывается, как системы GPS и ГЛОНАСС позволили по-новому взглянуть на ионосферу Земли. Ожидается, что статья выйдет в четвертом номере за 2020 год.

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