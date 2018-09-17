Физик Николай Буднев расскажет иркутянам об исследовании Вселенной высоких энергий в Прибайкалье

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Доктор физико-математических наук, профессор, декан физического факультета ИГУ Николай Буднев продолжает проект научно-популярных лекций «Научные weekend-ы». Тема его лекции: «Исследование Вселенной высоких энергий в Байкальском регионе».

Организаторами проекта, посвященного столетию первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока, выступают ИГУ и клуб молодых ученых «Альянс».

Напомним, второй сезон проекта «Научные weekend-ы» включает в себя 15 лекций. Как сообщают организаторы, за первые две недели в проекте выступили доктор географических наук, профессор Татьяна Коновалова и кандидат филологических наук, доцент Александр Бондарев.

КООРДИНАТЫ:

Лекция пройдет в субботу, 22 сентября, в Научной Библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ по ул. Лермонтова, 124. Начало в 11.00. Вход свободный. Телефон для справок: 8-9025-192-178