|Наука
|18.09.2018
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Физик Николай Буднев расскажет иркутянам об исследовании Вселенной высоких энергий в Прибайкалье
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Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Доктор физико-математических наук, профессор, декан физического факультета ИГУ Николай Буднев продолжает проект научно-популярных лекций «Научные weekend-ы». Тема его лекции: «Исследование Вселенной высоких энергий в Байкальском регионе».
Организаторами проекта, посвященного столетию первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока, выступают ИГУ и клуб молодых ученых «Альянс».
Напомним, второй сезон проекта «Научные weekend-ы» включает в себя 15 лекций. Как сообщают организаторы, за первые две недели в проекте выступили доктор географических наук, профессор Татьяна Коновалова и кандидат филологических наук, доцент Александр Бондарев.
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