Геологи Института земной коры СО РАН изучат роль Сибири в формировании континентов и суперконтинентов

Иркутск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Орогенез: образование и рост континентов и суперконтинентов» Института земной коры СО РАН поддержан мегагрантом Минобрнауки РФ. Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, по условиям реализации мегагранта в Институте создали лабораторию мирового уровня по изучению орогенеза. В ближайшее время в ИЗК СО РАН обновят установки для радиоизотопного определения возраста пород и трекового датирования, приобретут новое оборудование для изучения петрофизических свойств горных пород, что в совокупности позволит выполнять палеомагнитные реконструкции и устанавливать, в каком месте земного шара находился тот или иной континент в определенный момент геологической истории. – Процессы орогенеза (горообразования) наиболее масштабно проявляются при образовании континентов и суперконтинентов, когда между жесткими блоками древних кратонов закрываются океанические бассейны и формируются горно-складчатые пояса. Для расшифровки особенностей процессов орогенеза наиболее подходят два уникальных геологических объекта Евразии: Сибирский кратон и Центрально-Азиатский горно-складчатый пояс, – говорит директор ИЗК СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб. На этих главных тектонических структурах Евразии ученые ИЗК СО РАН проводят свои исследования на протяжении десятков лет. Длительные орогенные события привели к трансформации Сибирского кратона в Сибирский континент в раннем палеозое. В последующем, в раннем мезозое Сибирский кратон стал прочным ядром всего восточного сектора Северной Евразии. Изучая эти структуры, геологи увидят многостадийную, уникальную геологическую запись длительного (около 700 млн лет – от 850 до 170 млн лет) процесса присоединения к кратону микроконтинентов и многочисленных террейнов различной геодинамической природы, закрытия нескольких океанов, возникновения рудных провинций и полей, в состав которых входят уникальные и крупные месторождения полезных ископаемых, в том числе, углеводородов. Для исследования создан коллектив высококвалифицированных специалистов по гео- и термохронологии, палео- и петромагнетизму, геохимии, петрологии и геофизике. В научную группу вошли пять ведущих зарубежных ученых из Австралии, Канады и Норвегии. Результаты проекта станут существенным вкладом в понимание истории геологического развития и становления структуры не только восточного сегмента северной Евразии. – Это исследование даст нам больше знаний о развитии всей планеты с фокусом на Сибирь. Речь идет о геологической истории Земли, начиная с отметки 2,5 млрд лет назад и почти до настоящего времени. В геологии существуют временные «белые пятна», периоды геологической истории, изученные достаточно слабо. Чем дальше мы уходим в древность, тем больше в ней таких неизученных «пятен». Если мы заполним одно или два, это будет очень большой успех в масштабах мировой науки. При изучении глобальной тектонической истории Земли, каждая часть планеты имеет свое значение, так как большинство крупных блоков земной коры раньше входило в структуры древних континентов и суперконтинентов. Поэтому без хороших знаний о геологии Сибири мы не можем в полной мере представлять развитие, например, Австралии, – объясняет профессор Института геонаук Технологического университета Куртина (Перт, Австралия) Сергей Писаревский, являющийся ведущим ученым в рамках мегагранта. – Благодаря мегагранту геологи Института земной коры СО РАН, вместе с зарубежными коллегами, получат новые знания мирового уровня о геологической истории всей нашей планеты, – подчеркнул Дмитрий Гладкочуб. На конкурс мегагрантов Минобрнауки РФ в 2019 году было подано 354 заявки, из которых поддержали 36 проектов. На каждый выделено финансирование в размере 90 млн рублей. Срок реализации проектов – три года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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