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05.09.2019

II Международная научно-практическая конференция «Гематология. Инновации. Клинический опыт» начала работу в Иркутске

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - II Международная научно-практическая конференция «Гематология. Инновации. Клинический опыт» начала работу в Иркутске 5 сентября. Мероприятие рассчитано на два дня. Конференция организована министерством здравоохранения Иркутской области, Иркутским государственным медицинским университетом, Иркутской государственной медицинской академией последипломного образования, Иркутской областной клинической больницей.

С докладами выступят представители ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения РФ, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», ИГМУ и Харбинского медицинского университета (КНР). Аудитория конференции - врачи-гематологи из Иркутска, Улан-Удэ, Томска, Омска, Новосибирска, Хабаровска, Абакана, Красноярска, Якутска.

Главный гематолог министерства здравоохранения Иркутской области, заместитель главного врача Областной клинической больницы, профессор кафедры госпитальной терапии ИГМУ, доктор медицинских наук Наталья Сараева рассказала, что первый день работы конференции будет посвящен патологии гемостаза. Этот раздел гематологии объединяет разные врачебные специальности и поэтому будет интересен всем участникам. Во второй день работы конференции планируется обсудить проблемы лечения лейкозов и вопросы трансплантологии. Представители Харбинского медицинского университета расскажут о CAR-T-терапии – новом методе клеточной терапии для лечения лейкозов и редких лимфом. Кроме того, планируется обсудить несколько сложных клинических случаев из практики участников конференции.

— К нам приехали настоящие звезды гематологии, обладающие огромным опытом, знаниями и желанием ими поделиться. Уверена, что работа будет продуктивной, и многие наработки коллег из других городов и стран уже очень скоро станут внедряться в практику и в иркутских больницах.

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-the-astrophysical-journal-letters
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