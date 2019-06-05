II Всероссийская конференция о тенденциях и перспективах развития гидрометеорологии начала работу в ИСЗФ СО РАН

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - II Всероссийская конференция «Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России» начала работу в Институте солнечно-земной физики СО РАН 5 июня. Мероприятие, приуроченное к 55-летию кафедры гидрологии и природопользования Иркутского государственного университета, завершит работу 7 июня. Конференция организована ИСЗФ СО РАН, географическим факультетом ИГУ, Институтом оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН (Томск), а также Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемской отметил, что современная наука сделала большой шаг к улучшению точности метеопрогноза: - Мы используем современное оборудование, производящее измерение в автоматическом режиме, цифровую обработку данных, занимаемся моделированием и развитием численных методов, исследуем, как верхняя атмосфера Земли влияет на «погоду за окном», и здесь очень много непростых и очень интересных процессов. Исполняющая обязанность заведующего недавно организованной базовой кафедры ИСЗФ СО РАН на географическом факультете ИГУ – кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства, кандидат географических наук Инна Латышева назвала конференцию примером сотрудничества вузовской и академической науки: - Наши последние исследования показывают, что не только на территории Байкальского региона, но в целом в масштабах Северного полушария климатическая система вступает в новую фазу развития, для которой может быть характерен период крупномасштабной неустойчивости. Он будет сопровождаться продолжительными и более интенсивными погодными и климатическими аномалиями. Поэтому мы очень надеемся, что нам удастся организовать совместные с ИСЗФ СО РАН фундаментальные научные исследования в этой области, готовить метеорологов, ориентированных на решение широкого спектра практических и научных задач в области прогнозирования динамики процессов, происходящих в различных слоях атмосферы на фоне возрастающей неустойчивости климата Земли. Начальник Иркутского УГМС Азат Насыров подчеркнул, что на конференции участники имеют возможность обменяться уникальным опытом и разработками, которые могут быть полезны в практической работе. Он также посоветовал не полагаться на прогноз погоды в смартфонах, а пользоваться сайтами профессиональных организаций, в том числе УГМС: - Опасные погодные явления – град, резкое усиление ветра, сильные ливни – прогнозировать сложно, для этого необходимо учитывать очень большое количество данных и занимаются этим профессионалы. В смартфоны же попадает прогноз, составленный на основе средних многолетних значений, конечно, он может значительно отличаться от реальной погоды. На пленарном и секционных заседаниях конференции выступят ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, Барнаула, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону, Ташкента и Долгопрудного (Московская область), на стендовой сессии география авторов расширится за счет докладов ученых из Красноярска, Воронежа, Горно-Алтайска, Севастополя, Алматы (Казахстан), Давоса (Швейцария), Братиславы (Словакия), Улан-Батора (Монголия), Берлина и Потсдама (Германия). Ученые обсудят современные методы и средства радиозондирования, проявление солнечно-земных связей в гидрометеорологии, основы мониторинга химического состава воды озера Байкал, аэрологические исследования Байкальской котловины с помощью квадрокоптера и другие вопросы, запланирован также конкурс докладов среди молодых ученых. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: инц со ран

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