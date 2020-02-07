Иркутскстат: объем финансирования науки составляет 0,1% от общих вложений в экономику региона

Иркутская область, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, Иркутскстат подготовил данные о текущем положении дел в сфере исследований и разработок в Иркутской области.

В Приангарье в данном направлении работают почти полсотни организаций – государственные и частные (предпринимательский сектор), а также вузы., сообщает пресс-служба ведомства. В Иркутске широко представлена академическая наука, немало научно-исследовательских институтов. Однако по показателям наукоемкости экономики (удельный вес работников науки в общей численности занятых и доля затрат на эти цели в объеме валового регионального продукта) наш регион уступает Томской, Новосибирской и Омской областям, Красноярскому краю.

На этом поприще трудится 4,2 тысячи человек, в том числе около половины – непосредственно исследователи, остальные – техники, вспомогательный персонал и другие работники. В Иркутской области долгие годы снижался удельный вес исследователей в численности работников, выполняющих исследования и разработки, в последние годы он стабилизировался на отметке 45-46% (по России – 51%). Однако по интеллектуальному потенциалу тех, кто двигает науку, Приангарье значительно превосходит российский показатель – ученую степень доктора или кандидата наук имеют 64% исследователей, тогда как в целом по стране – только 29%.

Отмечается постепенный рост оплаты труда в сфере науки – если в 2000 году она не дотягивала до областного уровня, то теперь превышает его в 1,4 раза.

При этом специалисты отмечают недостаточный объем финансирования науки, который составляет всего 0,1% общих вложений в экономику региона, а также его снижение в последние годы.

Годовой объем выполненных работ и услуг в научной сфере составляет около 7-8 млрд рублей. При этом постепенно снижается удельный вес собственно исследований и разработок – с 92% общего объема в 2000 году до 52-72% в последние годы. Научным организациям в условиях недостаточного финансирования все чаще приходится заниматься работами ненаучного профиля.