Иркутян приглашают на всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию Гражданской войны

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 по 7 февраля пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «1920 год в истории России», посвященная 100-летию событий Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.

Организаторы конференции – иркутское отделение Российского исторического общества, Иркутский областной краеведческий музей, ИРНИТУ (кафедра истории и философии), Архивное агентство Иркутской области совместно с ИГУ, а также архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы».

Участники мероприятия – представители исторического сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Улан-Удэ, Абакана, Иркутска.

Конференция приурочена к окончанию Гражданской войны на территории Восточной Сибири и образованию Дальневосточной республики. Цель форума – обмен идеями и мнениями, результатами и выводами исследований по актуальным проблемам истории России начала 20 века; стимулирование научного сотрудничества.

КООРДИНАТЫ:

Научно-практическая конференция начнется в 10:00 с пленарного заседания в здании ИГУ (Белый дом) по адресу: Иркутск, ул. Бульвар Гагарина, 24.

После перерыва заседание продолжится в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея (Иркутск, улица 3-го Июля, 21А), где в 15:00 откроется выставка, посвященная Гражданской войне в Восточной Сибири.