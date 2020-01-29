|Наука
|30.01.2020
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Иркутян приглашают на всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию Гражданской войны
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Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 по 7 февраля пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «1920 год в истории России», посвященная 100-летию событий Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.
Организаторы конференции – иркутское отделение Российского исторического общества, Иркутский областной краеведческий музей, ИРНИТУ (кафедра истории и философии), Архивное агентство Иркутской области совместно с ИГУ, а также архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы».
Участники мероприятия – представители исторического сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Улан-Удэ, Абакана, Иркутска.
Конференция приурочена к окончанию Гражданской войны на территории Восточной Сибири и образованию Дальневосточной республики. Цель форума – обмен идеями и мнениями, результатами и выводами исследований по актуальным проблемам истории России начала 20 века; стимулирование научного сотрудничества.
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