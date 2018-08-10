Иркутянин Сергей Микаев оказался среди первых россиян, которые могут полететь к Луне

Москва, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Роскосмос назвал кандидатов в отряд космонавтов 2017-2018 года, которые продолжат подготовку в ЦПК имени Гагарина для дальнейшего обеспечения российской космической пилотируемой программы и, возможно, станут первыми россиянами, которые полетят к Луне. Среди них и уроженец Иркутска Сергей Микаев. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Кампания по отбору космонавтов началась 14 марта 2017 года. Тогда МВК было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической или авиационной техникой, будут работать по программе Международной космической станции (МКС), пройдут подготовку по пилотированию нового российского космического корабля «Федерация».

Согласно условиям конкурса, отбирались от шести до восьми кандидатов. При отборе им пришлось пройти несколько этапов. Во-первых, проверялось соответствие кандидатов требованиям по образованию и профессиональной пригодности и наличие у претендентов совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Затем следовал комплекс медицинских обследований, который стал следующим этапом отбора. Также необходимым условием для победы в конкурсе стало прохождение комплекса мероприятий, оценивающих психологические качества претендентов и физическую подготовку.

СПРАВКА:

Микаев Сергей Николаевич родился 15 августа 1986 года в Иркутске.

Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.

Образование:

17.10.2008 окончил Краснодарское ВВАУЛ с присвоением квалификации «инженер» по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения».

Опыт работы:

11.2008-12.2012 – лётчик, старший лётчик авиационного звена в/ч 21806, 62231, с. Черниговка Приморского края;

12.2012-09.2016 – начальник воздушно-огневой и тактической подготовки в/ч 62231, 78018, с. Черниговка Приморского края;

09.2016-н. в. – командир авиационного звена в/ч 78018, майор, с. Черниговка Приморского края.