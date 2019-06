Испытание оборудования для будущего радиогелиографа в Бадарах прошло успешно

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционная междисциплинарная научно-практическая учебная конференция «Science Present and Future: Research Landscape in the 21st century» состоялась в Иркутском научном центре СО РАН 15 мая. Мероприятие посетили преподаватели иностранного языка научных учреждений и вузов города, аспиранты иркутских академических учреждений и ученики старших классов школы № 24 Иркутска, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.