Испытание оборудования для будущего радиогелиографа в Бадарах прошло успешно

Иркутск, Республика Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Радиоастрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (урочище Бадары, Республика Бурятия), где будет построен один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН – многоволновый радиогелиограф на диапазон частот 3 – 24 ГГц – прошли очередные испытания оборудования. Напомним, радиогелиограф построят на базе крупнейшего радиоинтерферометра России – 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ), работающего на частоте 5,7 ГГц. Оборудование разрабатывает и изготавливает научно-производственная фирма «Микран» (Томск). В конце марта – начале апреля опытные образцы антенного оборудования были проверены на одном диапазоне частот (3-6 ГГц) с использованием приемной системы ССРТ. В мае ученые ИСЗФ совместно с сотрудниками НПФ «Микран» проверили новое оборудование полностью – антенное оборудование, оптические модуляторы, передающие сигнал в рабочее здание, и приемные системы в здании, преобразующие сигнал в цифру. Оборудование проверено во всех трех диапазонах частот. Как сообщил заведующий отделом радиоастрофизики ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Лесовой, на двух диапазонах – 3-6 ГГц и 6-12 ГГц – были измерены сигналы от каждой из двух антенн отдельно и сигнал, получаемый одновременно от пары антенн. В диапазоне 12-24 ГГц проведено испытание только одной антенны. - Мы хотели посмотреть, как работают оптические линии, принимающие, преобразующие и передающие сигнал, во всех трех диапазонах. Убедились, что все работает. Вторая задача – оценить уровень шума, который издает аппаратура. По норме шум одной антенны не должен быть более 1% шума сигнала от Солнца. Эта задача также выполнена, причем, в высокочастотном диапазоне уровень шума был даже ниже нормы. К моменту следующих испытаний, которые намечены на июнь – июль, томские специалисты модернизируют оборудование, чтобы уровень шума от пары антенн, измеренный в двух частотных диапазонах, также соответствовал норме, и подготовят полный набор оборудования для испытания диапазона 12-24 ГГц. Радиогелиограф будет состоять из трех Т-образных антенных решеток с общим числом антенн 528. Разбиение на три решетки нужно, чтобы захватить как можно более широкий диапазон радиоволн. В 2019 году планируется построить одну решетку из 129 антенн, она будет работать на частоте от 3 до 6 ГГц. Оставшиеся две решетки построят в 2020 году. С помощью нового инструмента ученые планируют исследовать разные слои короны Солнца, каждый из которых преимущественно излучает на своей частоте. Справка: Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов: радиогелиографа в Тункинской долине в урочище Бадары, набора оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы, лидара и комплекса радаров на Малом море, крупного солнечного телескопа на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды, нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных в Иркутске. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бурятия

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