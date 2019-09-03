Комиссия Национального медицинского исследовательского центра гематологии прибыла в Иркутск

Иркутск, 03.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Комиссия ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения РФ прибыла в Иркутскую область, наш регион – один из 40, в которых уже побывали сотрудники центра. Как сообщила заместитель генерального директора центра по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами, доктор медицинских наук Татьяна Гармаева, визит организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети Национальных медицинских исследовательских центров» в рамках национальной программы «Здравоохранение». Проект направлен на разработку единых подходов к оценке качества оказания гематологической помощи, унификацию подходов по оказанию специализированной медицинской помощи, выравнивание уровня качества оказания медпомощи по Российской Федерации в целом:

— Наш центр – лидер по лечению гематологических заболеваний в стране, как и другие НМИЦ, мы оказываем пациентам помощь по самым высоким международным стандартам, однако зачастую в регионах уровень профильной медпомощи пока еще сильно отличается.

Татьяна Гармаева отметила, что в Приангарье медицинская помощь больным с заболеваниями крови оказывается на высоком уровне, квалификация врачей-гематологов очень высока, о чем свидетельствует внушительный арсенал методов, которыми они располагают.

— Гематология – это междисциплинарная отрасль, тесно взаимодействующая с онкологией, это область медицинской науки и практики, в которой стратегическим направлением является применение высоких технологий. Одной из своих первостепенных задач мы считаем налаживание профессионального взаимодействия врачей разных специальностей, чтобы сделать его более пациентоориентированным и продуктивным.

Делегация центра также примет участие во II Международной научно-практической конференции «Гематология. Инновации. Клинический опыт», которая пройдет 5 – 6 сентября в Иркутске. Ведущие столичные специалисты поделятся с аудиторией мероприятия, состоящей из врачей-гематологов региона и гостей из других субъектов РФ, передовыми технологиями, методическими рекомендациями, опытом лечения заболеваний.

Главный гематолог министерства здравоохранения Иркутской области, заместитель главного врача Областной клинической больницы, профессор кафедры госпитальной терапии ИГМУ, доктор медицинских наук Наталья Сараева подчеркнула, что диалог со столичными специалистами даст врачам на местах возможность обсудить важнейшие вопросы, связанные и с диагностированием заболеваний, и с эффективным их лечением:

— Гематология развивается очень бурно, чтобы «находиться в теме», нужно постоянно следить за публикациями, внедрять в практику новые методы лечения. И здесь помощь наших коллег из «НМИЦ гематологии» трудно переоценить, они готовы и разбирать конкретные случаи, и обобщить опыт лечения, и дать совет в затруднительной ситуации.