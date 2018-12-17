Компания En+ Group подвела итоги конкурса проектов молодых ученых «Лаборатория энергетики»

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, подвела итоги конкурса для молодых ученых из иркутских вузов «Лаборатория энергетики». В финал вышли девять проектов улучшений по теме «Цифровые технологии в энергетике». Работы оценивало жюри в составе представителей En+ и руководителей профильных предприятий. В Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) были подведены итоги конкурса научно-инновационных проектов «Лаборатория энергетики», организованного En+ Group совместно с Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго». Студенты и аспиранты, обучающиеся инженерно-техническим или смежным специальностям, представили свои работы по теме «Цифровые технологии в энергетике». Всего в финальный этап конкурса вышли 9 проектов, подготовленных как индивидуальными участниками, так и в составе групп. Большая часть авторов в настоящее время учится в ИрНИТУ, несколько работ также поступило от исследователей из Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН. Главная цель конкурса – привлечение талантливой молодежи к решению актуальных научно-технических задач и поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом. В качестве основного направления конкурсантам была предложена тема цифровизации – наиболее актуальный в глобальном масштабе тренд, позволяющий проявить глубину знаний и творческий потенциал, переосмыслить большой объем уже существующих разработок и предложить инновационные продукты, направленные на качественное и количественное совершенствование производственных процессов и технологий. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Смарт-стандарт» (для разработок в сфере смартгрид); «Цифровой катализатор» (для решений по совершенствованию традиционной генерации); Green&Digital (для цифровых технологий, связанных с обслуживанием возобновляемых источников энергии); «Формула эффективности» (для проектов, направленных на повышение эффективности), «Перспектива» (проекты, ориентированные в будущее). При оценке работ жюри, в состав которого вошли представители En+ Group и руководители профильных предприятий, уделяло внимание использованию подходов, методов и инструментов, ранее не применявшихся в аналогичных решениях, определяло значимость работы для компании и энергетической отрасли, учитывало соответствие работы современному уровню развития фундаментальной, прикладной науки и техники. Дополнительные баллы начислялись за практико-ориентированный характер предлагаемого проекта и наличие плана возможной реализации. Победителями конкурса по результатам защиты проектов стали: «Смарт-стандарт» – студентка 4-го курса ИСЭМ СО РАН Яна Кузькина с проектом «Решение задачи контроля узловых напряжений в низковольтных распределительных сетях на основе измерений интеллектуальных электронных счетчиков (Smart Meter)»

«Цифровой катализатор» – аспирант ИрГУПС Игорь Лобыцин с проектом «Автоматизированные аппаратные комплексы упрочнения изоляции силового оборудования тепловым излучением»

Green&Digital – аспирант ИрНИТУ Денис Воронцов с проектом «Программно-вычислительный комплекс для оценки внедрения источников альтернативной генерации»

«Формула эффективности» – аспирант ИрГУПС Антон Куцый с проектом «Разработка системы управления качеством электрической энергии и энергоэффективностью в электрических сетях на основе мультиагентного подхода и искусственных нейронных сетей»

«Перспектива» – студентка 3-го курса ИрНИТУ Виктория Пискунова с проектом «Моделирование кибернетических угроз в системах электроэнергетики». Победителям были вручены ценные призы и почетные дипломы конкурса. Кульминацией церемонии награждения стало присуждение гран-при – сертификата на прохождение стажировки на одном из предприятий En+ Group с возможностью дальнейшего развития представленного на конкурс проекта. Его получил Игорь Лобыцин, также победивший в номинации «Цифровой катализатор». En+ Group уделяет большое внимание подготовке кадров для своих предприятий в регионах присутствия. По инициативе Олега Дерипаски в Иркутской области реализуется ряд образовательных программ. Так, 10 лет назад в Иркутске был создан Корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ) на базе ИРНИТУ. Позже был открыт его филиал в Братском государственном университете. За 10 лет из стен Иркутского КУИЦ вышли более 300 специалистов, которые успешно трудятся на энергетических предприятиях области. В центре ведется подготовка и переподготовка по широкому спектру энергетических специальностей. СПРАВКА: «Лаборатория энергетики» – конкурс научно-инновационных проектов, проводится En+ Group с 2018 года с целью вовлечения в сферу прикладных исследований студентов и аспирантов профильных направлений. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные участники или группы исследователей до 5 человек в возрасте до 35 лет. К основным критериям оценки проектов относятся актуальность и инновационность предлагаемого решения, возможность практической реализации разработки. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

иркутскэнерго Тэги: View the discussion thread.