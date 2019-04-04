|Наука
|05.04.2019
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Красную книгу Иркутской области презентуют на очередном «Научном weekend-Е»
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Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - На лекции в рамках третьего сезона проекта «Научные weekend-Ы» в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ 6 апреля кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники биолого-почвенного факультета ИГУ Андрей Лиштва расскажет о растительном мире Красной книги Иркутской области.
Как сообщают организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет – в рамках лекций планируется показать горожанам научные достижения старейшего вуза Восточной Сибири и Дальнего Востока. Все лекции бесплатны.
Кстати, весной 2018 года в рамках первого сезона проекта Андрей Лиштва уже выступал с лекцией «Уникальные растения Прибайкалья: редкие, реликтовые и эндемичные виды».
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