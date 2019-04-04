Красную книгу Иркутской области презентуют на очередном «Научном weekend-Е»

Иркутская область, 14.02.19 (ИА «Телеинформ»), – Институт солнечно-земной физики СО РАН начал прием заявок на 16 Международную Байкальскую научную молодежную школу по фундаментальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде». Как сообщил председатель организационного комитета БШФФ-2019, заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемской, регистрация участников открыта с 8 февраля 2019 года на сайте БШФФ bsfp.iszf.irk.ru. До 1 мая участникам необходимо будет прислать персональную информацию и темы докладов, до 1 июня – тексты докладов и экспертные заключения.