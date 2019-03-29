Лауреатом премии «Серебряный лучник»-США стала экспедиция «Байкал-Аляска»

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска» стала лауреатом премии «Серебряный лучник»-США, сообщает пресс-служба губернатора. О победе масштабного международного проекта, который реализовался при поддержке облправительства, рассказала исполнительный директор национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Надежда Явдолюк. Напомним, «Байкал-Аляска» – это экспедиция, проходящая по великому речному и морскому пути, соединяющему два континента, пересекающему границу двух государств. Участники экспедиции прошли по пути иркутских купцов-первопроходцев 18-19 веков. Они продемонстрировали дружественный путь сотрудничества между государствами через Алеутские острова. Еще одной целью экспедиции было показать туристический потенциал Сибири и Дальнего Востока, привлечь внимание российских и зарубежных туристов к экспедиционному маршруту от Байкала до Аляски в обоих направлениях. Были собраны материалы для документального фильма, фотокниги, путеводителя и информация о труднодоступных местах. Подготовка к столь масштабному проекту началась еще в 2013 году и продолжалась два года. В 2016 году были разведаны три участка маршрута (река Лена, реки Алдан и Мая, полуостров Камчатка), год спустя состоялась первая часть экспедиции. Тогда было пройдено семь тысяч километров по маршруту Иркутск – Байкал – Северобайкальск – Якутск – Нелькан – Аян – Охотск – Магадан – Петропавловск-Камчатский. В прошлом году прошла вторая часть проекта. Участники экспедиции преодолели шесть тысяч километров по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Ном – Датч-Харбор – Анкоридж. На протяжении всего пути они встречались с местными жителями, искали потомков первопроходцев, посещали музеи, предприятия, чтобы узнать как можно больше информации о современном состоянии мест, по которым передвигались купцы-первопроходцы. Например, экспедиция побывала в бухтах, проливах, на островах, названных в честь купцов-первопроходцев, встречалась с местными жителями и проводила экскурсии и лекции об истории развития мореплавания из России на Аляску. Кроме того, выполнена духовная миссия: в храм на острове Кадьяк, где Григорий Шелихов основал первое русское поселение в Америке, доставлена земля из родного села святителя Иннокентия Анга и специально изготовленная для этой миссии икона. Также были собраны экспонаты для музея «Байкал-Аляски», часть экспонатов будет представлена на выставке в Иркутском краеведческом музее, которая пройдет в рамках мероприятий в честь 220-летия Российско-американской компании. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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