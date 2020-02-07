Мэр Иркутска Дмитрий Бердников наградил деятелей науки на заседании координационного научного совета

Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В научном центре СО РАН состоялось заседание координационного научного совета при губернаторе Приангарья.

В ходе мероприятия мэр областного центра Дмитрий Бердников наградил почетными грамотами и благодарственными письмами иркутских ученых, которые внесли значительный вклад в мировое научное наследие, а также поздравил собравшихся с Днем российской науки.

– Многие десятилетия Иркутск является одним из ведущих научных центров страны. В нашем городе и регионе сильны научные традиции, сосредоточен мощный научно-образовательный комплекс. В прошлом году Иркутский научный центр – правопреемник Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР – отметил свое 70-летие. Сегодня традиции нашей научной школы продолжает молодое поколение иркутян, – подчеркнул глава города.

Дмитрий Бердников вручил приветственные адреса директору Иркутского филиала СО РАН, академику Игорю Бычкову и директору ИНЦ СО РАН Константину Апарцину.

За многолетний труд, а также развитие иркутского Академгородка директор Иркутского филиала СО РАН, академик Игорь Бычков вручил Дмитрию Бердникову почетный знак СО РАН «Серебряная сигма». А также рассказал о важных научных результатах, полученных учеными Иркутской области в 2019 году и их вкладе в социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.