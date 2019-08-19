На пусковых объектах Национального гелиогеофизического комплекса РАН в Бадарах и Торах началась заливка фундамента

Иркутская область, Республика Бурятия, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На пусковых объектах Национального гелиогеофизического комплекса РАН - «Оптические инструменты» (село Торы) и «Радиогелиограф» (поселок Бадары) началась заливка фундамента.

Как сообщил первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемской, в урочище Бадары (Республика Бурятия), где находится крупнейший солнечный радиоинтерферометр России – 256-антенный Сибирский солнечный радиотелескоп, заливаются фундаменты под техническое здание и три общежития для наблюдателей. Кроме того, строители модернизируют буровую установку, чтобы начать изготовление фундаментов под антенные посты. Сначала будут залиты фундаменты под 30 антенных постов, чтобы сотрудники ИСЗФ смогли опробовать на них опорно-поворотные программируемые устройства.

Заведующий отделом радиоастрофизики и лабораторией солнечной активности ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Лесовой рассказал, что изготовление оборудования для радиогелиографа ведется по графику, специалисты томской научно-производственной фирмы «Микран» уже запустили серийное производство элементов приемных систем, которые будут установлены в Бадарах на антеннах и в техническом здании.

Радиогелиограф будет состоять из трех Т-образных антенных решеток с общим числом антенн 528. С их помощью ученые планируют исследовать разные слои короны Солнца, каждый из которых преимущественно излучает на своей частоте. Разбиение на три решетки нужно, чтобы захватить как можно более широкий диапазон радиоволн.

На объекте «Оптические инструменты» (село Торы, Бурятия) заливаются два фундамента – под административное и техническое здания. В последнем установят интерферометр Фабри-Перро, камеры всего неба (широкоугольные камеры с охватом всей верхней полусферы), спектрометры оптического диапазона и фотометры. По информации заведующего лабораторией физики нижней и средней атмосферы Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидата физико-математических наук Романа Васильева, канадская фирма Keo Scientific отгрузит оборудование для комплекса оптических инструментов в конце августа – начале сентября. Новые инструменты в сочетании с уже имеющимися, а также готовящимися к созданию в рамках Национального гелиогеофизического комплекса, дадут возможность ученым получать более точные данные о физико-химических свойствах атмосферы Земли.

Справка:

Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов: радиогелиографа в Тункинской долине в урочище Бадары, набора оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы, лидара и комплекса радаров на Малом море, крупного солнечного телескопа на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды, нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных в Иркутске.