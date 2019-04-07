Оборудование для пусковых объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН изготавливается по графику

Иркутская область, Бурятия, Томск, Канада, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), -Изготовление оборудования для пусковых объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН - «Оптические инструменты» (Торы) и «Радиогелиограф» (Бадары) - ведется по графику. Заведующий лабораторией физики нижней и средней атмосферы Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН, кандидат физико-математических наук Роман Васильев рассказал, что оборудование для комплекса оптических инструментов для геофизической обсерватории института в Торах изготавливает канадская компания Keo Scientific, специализирующая на производстве аэрономического оборудования. Канадскими партнерами будут поставлены интерферометр Фабри-Перро, камеры всего неба (широкоугольные камеры с охватом всей верхней полусферы), спектрометры оптического диапазона и фотометры. Техническое задание на все инструменты сформировано ИСЗФ СО РАН после тестирования опытных образцов и определения требующихся параметров. Фотометры и камеры всего неба поступят в Торы в августе, оставшаяся часть оборудования будет готова к концу года. На установку, монтаж и финальную настройку инструментов на обсерваторию приедут специалисты из Канады. - Интерферометр Фабри-Перро по характеристикам оптического излучения будет измерять скорость ветра и температуру в верхней атмосфере, - пояснил Роман Васильев. - С помощью камеры всего неба можно определить морфологию свечения, спектрометры определяют химический состав атмосферы и реакции, которые в ней происходят. Фотометры ведут наблюдения в узком спектральном диапазоне с очень высоким временным разрешением. Выбирая длину волны на интерферометре Фабри-Перро, камере всего неба и фотометре, мы сможем следить за поведением нейтральной компоненты верхней атмосферы на разных высотах, показания спектрометров дадут представление о слабых составляющих спектра. Новые инструменты в сочетании с уже имеющимися, а также готовящимися к созданию в рамках Национального гелиогеофизического комплекса, позволят ученым ИСЗФ СО РАН получать более точные данные о физико-химических свойствах атмосферы Земли. Для многоволнового радиогелиографа на диапазон частот 3 – 24 ГГц, который будет построен в урочище Бадары (Республика Бурятия) на базе крупнейшего солнечного радиоинтерферометра России – 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа, специалисты томской научно-производственной фирмы «Микран» разработали опытные образцы антенного оборудования – элементы приемной системы. Как сообщил заведующий отделом радиоастрофизики ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Лесовой, ученые проверили, как работают опытные образцы в полевых условиях по реальному сигналу от Солнца. Следующий этап – парные испытания антенн, они пройдут до конца апреля. - В случае, если все пройдет успешно и результаты нас устроят, приемные устройства можно будет тиражировать, - отметил Сергей Лесовой. - Это очень важный этап, потому что изображение радиоинтерферометр строит из сигналов, полученных от пар антенн. Напомним, радиогелиограф будет состоять из трех Т-образных антенных решеток с общим числом антенн 528. Разбиение на три решетки нужно, чтобы захватить как можно более широкий диапазон радиоволн. В 2019 году планируется построить одну решетку, состоящую из 129 антенн. Эта решетка будет работать на частоте от 3 до 6 ГГц, в нижней части частотного диапазона. Оставшиеся две решетки построят в 2020 году. Ученые планируют исследовать разные слои короны Солнца, каждый из которых преимущественно излучает на своей частоте. Справка: Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов: радиогелиографа в Тункинской долине в урочище Бадары, набора оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы, лидара и комплекса радаров на Малом море, крупного солнечного телескопа на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды, нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных в Иркутске. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

инц со ран

иркутск Тэги: View the discussion thread.