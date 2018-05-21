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Наука
21.05.2018

По данным СМИ, началось формирование руководящей команды нового Министерства высшего образования и науки

Москва, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новоиспеченный министра высшего образования и науки Михаил Котюков фактически начал формировать свою команду (многим понятно, что в Иркутске, с его развитым научным сообществом и многочисленными заинтересованными организациями эта тема вызывает особенно пристальное внимание).

Как утверждается, костяк "новой команды" составят выходцы из Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Но, говорят, что появятся и новые лица, сообщают данные "Аргументов Недели".

Как утверждают источники в Российской академии наук (РАН) и в окружении самого Михаила Котюкова, у нового министра будет два первых зама. Один будет курировать высшее образование, второй - научные организации. Так как сам министр имеет весьма косвенное отношение к обоим порученным ему сферам деятельности, то ему на самом верху поручено на эти должности подобрать профессионалов, а не друзей- красноярцев.

И если по персоне первого зама по «вышке» еще идут консультации, то наукой, вероятно, будет «рулить» бывший заместитель главы Министерства образования и науки всемирно известный физик, академик Григорий Трубников. «Такое предложение ему было сделано. Трубников взял небольшую паузу для обдумывания», - говорят в окружении Котюкова.

Этот реверанс оценили в РАН. Академик Владимир Захаров, что если этот тандем сработается, то «это будет полезно для фундаментальной науки».

«Если Котюков человек умный (я слышал это именно так), то он возьмёт себе в замы такого специалиста, который будет компетентно советовать - в какие приоритетные области науки направить дополнительное финансирование. Поэтому в первую очередь надо смотреть на команду, которую Котюков приведёт с собой. Пока же сохраняются факторы неопределённости» - говорит академик Захаров.

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