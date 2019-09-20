Победительницей 16-й конференции молодых ученых, организованной ИСЗФ СО РАН, стала Наталья Порайко из Института Макса Планка

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершилась Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике (БШФФ) «Физические процессы в космосе и околоземной среде», организованная Институтом солнечно-земной физики СО РАН. С лекциями перед научной молодежью выступили ведущие российские радиофизики, астрофизики и астрономы, молодые ученые выступили с докладами и побывали на обсерватории радиофизической диагностики атмосферы МСЗФ СО РАН в Усолье-Сибирском. Аудитория конференции – молодые ученые. – Школа была организована в трудные 90-е годы, чтобы не прекращать подготовку специалистов по нашему направлению, – отметил ректор школы академик РАН Гелий Жеребцов, – и сегодняшний полный зал, молодые лица и горящие глаза говорят о том, что все тогда было сделано верно. О популярности школы свидетельствует и тот факт, что и два года назад, и в этом году мы вынуждены были производить отбор участников – так много заявок. В нашем институте много молодежи – активной, талантливой и деятельной, а в связи с реализацией проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН потребность в молодых специалистах еще вырастет. Тем, кто намерен заниматься наукой мирового уровня, имеет смысл подумать о переселении в Иркутск. Гелий Жеребцов прочел лекцию о геофизических эффектах солнечной активности и развитии исследований в гелиогеофизике, подчеркнув уникальность реализуемого институтом комплексного проекта, который даст ученым возможность получить все сведения, необходимые для изучения космической погоды и ее влиянии на Землю. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин, рассказывая о возвращении астрономии в школы, призвал молодых ученых оказать педагогам помощь и внести посильный вклад в воспитание следующего поколения ученых: – Вы сейчас очень молоды, но это дело временное: скоро вы станете аксакалами, а затем и саксаулами, – обратился он к слушателям БШФФ (в зале раздался хохот). – Так что уже сейчас надо думать о тех, кто придет вам на смену. А если говорить серьезно, то благодаря активному развитию астрофизики в последние годы стало очевидно, что перспективы в этой науке открываются широчайшие, диапазон неизученного огромен, тем более, что строятся новые инструменты, дающие в руки ученым данные, о которых десятилетие назад они мечтать не смели. Председатель жюри Николай Илларионович Кобанов, доктор физико-математических наук, ИСЗФ СО РАН В рамках БШФФ прошла также 16-я конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом». Аспиранты и молодые ученые выступили с докладами на секциях астрофизики и физики Солнца, физики околоземного космического пространства, диагностики естественных неоднородных сред и математического моделирования, физики атмосферы. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли и лекторы научной школы по фундаментальной физике. Председатель жюри доктор физико-математических наук Николай Кобанов подчеркнул высокий уровень работ, представленных на конференции: – Нам пришлось нелегко, выбирая лучших. Было больше 50 докладчиков, очень много сильных, интересных, перспективных работ, такая конкуренция нас очень радует, ведь она свидетельствует о реальном интересе к науке. Много работ было посвящено обработке экспериментальных данных, были также интересные теоретические работы. Первое место за устный доклад жюри присудило аспирантке Института Макса Планка (Бонн, Германия) Наталье Порайко, которая рассказала об измерении меры фарадеевского вращения у пульсаров с помощью телескопа LOFAR. Вторые места у Александра Непомнящих и Александра Рубцова (оба из ИСЗФ СО РАН), третье – у Марии Абуниной (ИЗМИРАН, Москва) Анастасии Петуховой (ИКФИА СО РАН, Якутск) и Юрия Фурсяка (КрАО РАН, Крым). На стендовой сессии первое место занял Петр Гололобов (ИКФИА СО РАН, Якутск), второе – Татьяна Сыренова (ИСЗФ СО РАН), третье – Елизавета Гресь (НИИПФ, Иркутск). Победители и призеры награждены ценными подарками – ноутбуком, планшетами, электронными книгами и жесткими дисками. Победительница Наталья Порайко, аспирантка Института Макса Планка – Школа и конференция прекрасно организованы, – отметила Наталья Порайко. – Каждый день интересные лекции, выступления молодых коллег – одно другого круче, полноценная дискуссия, возможность задать все волнующие тебя вопросы мэтрам. Я познакомилась с учеными, которые работают по темам, близким к моей, очень надеюсь на совместные проекты. Я занимаюсь исследованием пульсаров – уникальных астрономических объектов, которые являются эффективной пробой для исследования межзвездной среды, а именно, электронных плотностей и магнитных полей. Подводя итоги конференции, первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемской, рассказал о задачах, которые решает институт, проводя подобные мероприятия: – Молодые ученые имеют возможность «сверить часы» – понять, насколько актуальна и перспективна тема их исследования, показать результаты своей работы и получить компетентную оценку. Институт получает приток молодых кадров, прошедших хорошую школу, умеющих презентовать собственную работу и генерировать новые идеи. С учетом мегапроекта, который реализует ИСЗФ СО РАН, переоценить значение таких мероприятий невозможно. Справка: в научной школе по фундаментальной физике и конференции молодых ученых приняли участие 124 человека – молодые ученые и аспиранты из 16 городов России и шести городов ближнего и дальнего зарубежья. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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