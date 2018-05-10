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11.05.2018

Представители консульства КНР встретились с руководством ИНЦ СО РАН

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Консул Китайской народной республики в Иркутске Ван Цзикунь и консул по науке и технике Ли Цинвэй посетили Иркутский научный центр СО РАН в встретились с его руководством. Визит был приурочен к утверждению Константина Апарцина в должности директора ИНЦ.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в области науки. Господин Ван Цзикунь отметил, что ученые двух стран успешно работают над реализацией проектов, связанных с физическими исследования и изучением природных ресурсов и выразил заинтересованность в новых направлениях сотрудничества, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

– Я уверен, что главное богатство Иркутской области – это ресурсы интеллектуальные. Ваши ученые рождают блистательные идеи, реализация  которых сможет продвинуть науку на новый уровень. Особые надежды мы возлагаем на 2018-ый год, который объявлен годом регионального сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Россией, – сказал он.

Напомним, 22 декабря 2017 года Константин Апарцин победил на выборах директора ИНЦ СО РАН, набрав во втором туре необходимые 50%+1 голос (за него проголосовало 105 человек из 204, участвовавших в выборах). В должность директора Иркутского научного центра СО РАН он вступил 28 апреля 2018 года. Соответствующий приказ подписан главой ФАНО Михаилом Котюковым 26 апреля 2018 года.

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