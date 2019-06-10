Проект «Байкальские зарисовки» ИГУ стал призером международного конкурса

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Байкальские зарисовки», реализуемый под руководством молодого ученого ИГУ Дмитрия Карнаухова, стал призером международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие».

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Москве 5 июня и была приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, проект «Байкальские зарисовки» представляет собой серию научно-популярных фильмов, популяризирующих научные знания о Байкале, эндемичных представителей фауны и флоры, важных географических объектах, культурных и исторических местах на берегах озера. Первые шаги проект сделал в 2015 году. Тогда молодые исследователи – студенты, выпускники и аспиранты ИГУ – решили визуализировать знания об уникальном озере Байкал. Объектами видеоохоты стали памятники природы, эндемичные растения и животные, необычные места с интересной историей.

На сегодняшний день создано 20 фильмов, 16 из которых уже сейчас можно посмотреть на канале проекта на ютьюбе. Изюминкой «Байкальских зарисовок» авторы проекта называют серию фильмов под названием «Жизнь под водой», которая рассказывает про байкальских эндемиков, из числа таких групп, как амфиподы, планарии, моллюски, ручейники и другие.

Проект привлек внимание общественности и ученых. С самого начала молодых исследователей поддержал НИИ биологии ИГУ (директор – Максим Тимофеев, доктор биологических наук). Также интерес к проекту проявило Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества, поддержавшее молодых популяризаторов науки тремя грантами, выданными в 2016-2018 годах. Сегодня фильмы используются в учебном процессе на биолого-почвенном факультете ИГУ.

– Призовое место международного конкурса – это очередное признание нашего проекта, профессионализма нашей команды и залог будущих успехов, это еще один прекрасный повод привлечь внимание к проблемам Байкала, к популяризации экологических знаний и, конечно, заявить о себе. Сегодня мы не только снимаем фильмы о Байкале, но и начали несколько других проектов в сфере эко-просвещения. В частности, это научно-образовательные уроки для школьников и онлайн-фотовыставки с представителями живой природы. В этом плане нам нужна поддержка, мы ищем единомышленников, которым было бы интересно вместе с нами популяризировать знания о Байкале, – сказал руководитель проекта «Байкальские зарисовки», аспирант ИГУ Дмитрий Карнаухов.

СПРАВКА:

Конкурс проводился неправительственным экологическим фондом имени Вернадского, межрегиональной общественной организацией «Гринлайт», межрегиональной экологической общественной организацией «Гринлайф». Цель – поддержка и популяризация проектов по улучшению окружающей среды, развитию экологического мышления, внедрению и разработке инновационных технологий в области охраны окружающей среды.