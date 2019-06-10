|Наука
|11.06.2019
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Проект «Байкальские зарисовки» ИГУ стал призером международного конкурса
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Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Байкальские зарисовки», реализуемый под руководством молодого ученого ИГУ Дмитрия Карнаухова, стал призером международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие».
Церемония награждения победителей и призеров прошла в Москве 5 июня и была приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога.
Как сообщает пресс-служба ИГУ, проект «Байкальские зарисовки» представляет собой серию научно-популярных фильмов, популяризирующих научные знания о Байкале, эндемичных представителей фауны и флоры, важных географических объектах, культурных и исторических местах на берегах озера. Первые шаги проект сделал в 2015 году. Тогда молодые исследователи – студенты, выпускники и аспиранты ИГУ – решили визуализировать знания об уникальном озере Байкал. Объектами видеоохоты стали памятники природы, эндемичные растения и животные, необычные места с интересной историей.
На сегодняшний день создано 20 фильмов, 16 из которых уже сейчас можно посмотреть на
Проект привлек внимание общественности и ученых. С самого начала молодых исследователей поддержал НИИ биологии ИГУ (директор – Максим Тимофеев, доктор биологических наук). Также интерес к проекту проявило Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества, поддержавшее молодых популяризаторов науки тремя грантами, выданными в 2016-2018 годах. Сегодня фильмы используются в учебном процессе на биолого-почвенном факультете ИГУ.
– Призовое место международного конкурса – это очередное признание нашего проекта, профессионализма нашей команды и залог будущих успехов, это еще один прекрасный повод привлечь внимание к проблемам Байкала, к популяризации экологических знаний и, конечно, заявить о себе. Сегодня мы не только снимаем фильмы о Байкале, но и начали несколько других проектов в сфере эко-просвещения. В частности, это научно-образовательные уроки для школьников и онлайн-фотовыставки с представителями живой природы. В этом плане нам нужна поддержка, мы ищем единомышленников, которым было бы интересно вместе с нами популяризировать знания о Байкале, – сказал руководитель проекта «Байкальские зарисовки», аспирант ИГУ Дмитрий Карнаухов.
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