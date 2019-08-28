Российско-германская конференция о глобальных изменениях климата откроется 2 сентября в ИСЗФ

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках российско-германского Года научно-образовательных партнерств 2 сентября в Институте солнечно-земной физики откроется конференции «Глобальные изменения климата: региональные тенденции, последствия, снижение рисков». С российской стороны в мероприятии принимают участие ученые ИСЗФ СО РАН, ЛИН СО РАН, Института географии СО РАН, кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ, с германской – климатологи и метеорологи - члены Рейнского отделения Метеорологического общества Германии. Руководитель делегации – председатель отделения доктор Вильгельм Куттлер.

На конференции будут представлены доклады о параметризации характеристик турбулентности на разных высотах в атмосфере в южной части Байкальской котловины, о ледниках Заполярья в эпоху климатических изменений, о влиянии солнечной активности на погодно-климатические характеристики. Ученые двух стран также обсудят классификацию погодных условий как основу мониторинга климатических трендов и результаты измерений и моделирования атмосферы и льдов моря Лаптевых. Кроме того, для участников конференции запланирована экскурсия на Байкальскую астрофизическую обсерваторию в Листвянку.

- Результаты резкого изменения климата наблюдать может каждый человек, сибиряки этим летом имели возможность убедиться, что погодные аномалии оказывают огромное влияние на нашу жизнь, – отметил заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемской. - Институт сейчас реализует проект Национального гелиогеофизического комплекса РАН, инструментальная база которого поможет нам узнать больше об этих изменениях, уметь их прогнозировать, оценивать степень опасности. Интерес ученых всего мира к этой теме закономерен, уверен, что подобные дискуссии внесут значительный вклад в расширение возможностей науки.