Руководителю научного направления по физике Солнца ИСЗФ СО РАН, члену-корреспонденту РАН Виктору Григорьеву исполнилось 80 лет

Иркутск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - 12 января 80-летний юбилей празднует крупный специалист в области физики Солнца и астрофизического приборостроения, руководитель научного направления по физике Солнца Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики СО РАН, член-корреспондент РАН Виктор Михайлович Григорьев. Выдающийся ученый, автор около 300 научных работ, в том числе международной монографии «Solar Interior and Atmosphere», и более десятка свидетельств на изобретения, он пользуется заслуженным уважением коллег и учеников. Его работы признаны одними из основополагающих в изучении природы солнечного магнетизма, в методах измерения солнечных магнитных полей. Виктор Михайлович Григорьев впервые получил новые количественные и качественные характеристики общего магнитного поля Солнца и его структуры, путем прямых измерений вектора магнитного поля при появлении активной области доказал всплывание трубок магнитного потока на поверхность Солнца, в спектре солнечных пятен открыл особенности в расщеплении магнитоактивных линий, которые назвал «кроссовер-эффектом» и развил теорию образования магнитоактивных линий в среде с градиентом скорости. Виктор Михайлович Григорьев – научный руководитель Байкальской астрофизической обсерватории и Саянской солнечной обсерватории. Инструменты, разработанные и созданные коллективом единомышленников под его руководством, успешно работают не только в нашей стране, но и за рубежом. В рамках ФЦП «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» Виктором Михайловичем разработана серия солнечных телескопов оперативных прогнозов, которые размещены в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН, в Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН и в Горной астрономической станции ГАО РАН (г. Кисловодск). С 1990 года ученый возглавил работу по созданию Астрономического комплекса на Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН. Реализация этого проекта позволила решать не только фундаментальные, но и прикладные задачи в области контроля космического пространства, техногенного засорения и астероидно-кометной опасности. Директор ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Андрей Медведев отметил широчайшую эрудицию юбиляра: - Виктор Михайлович следит за мировыми тенденциями в нашей сфере, предельно точно и ясно понимает перспективы, которые открываются перед институтом в связи с реализуемыми сейчас проектами. Крупный солнечный телескоп (КСТ) – субпроект в рамках Национального гелиогеофизического комплекса РАН – это детище, прежде всего, Виктора Михайловича. Сейчас его идеи воплощаются в жизнь, будем надеяться, что уже в этом году второй этап проекта КСТ будет утвержден и начнется его строительство. - Виктор Михайлович – разносторонне одаренный человек, - добавил заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Михаил Демидов. - Он настоящий ас в деле создания астрономических приборов, и при этом не гнушается работы руками. В Саянской солнечной обсерватории под его руководством велись строительные работы по созданию вычислительного центра (ВЦ), павильона Солнечного Телескопа Оперативных Прогнозов (СТОП). При этом он собственноручно перемесил тонны бетона. На станках обсерватории он мог выточить необходимые детали для солнечных телескопов. А еще с ним всегда весело и интересно. В институте до сих пор рассказывают, как Виктор Михайлович «границу с Монголией устанавливал». В Мондах он вместе с монгольским пограничником ее трассировал. Причем рассказывая ему что-то увлекательное, сам легонько подталкивал его в сторону монгольской территории, чтобы увеличить место для обсерватории. О юбиляре в ИСЗФ СО РАН слагают не только легенды, но и стихи. Вот одно из произведений, приуроченное к 80-летию: Григорьев — в астрофизике гигант! Григорьев — это целая эпоха! Событий многих он активный фигурант, Которые напомнить бы неплохо. Прошло почти лет шестьдесят, С того момента давнего минуло, Когда в Казани нескольких ребят В Иркутск на службу Солнца потянуло. Они хотели Солнце изучать, Служить астрономической науке. Решели с места нового начать, Где ценятся и головы и руки. И обе части тела пригодились, И были в равной степени важны, Когда в Саянах телескопы возводились, Которые и ныне нам нужны. Потом пришла открытиям пора, Посыпались научные творенья, Встречали в мире просто на «Ура!» Полей магнитных в пятнах измеренья. Статья одна особенно важна, Написанная ясно, без дефекта. Впервые там теория дана В поляризации кроссовера-эффекта. Потом пришел черед и СТОПу... Григорьев снова там кумир, Мы обогнали с ним Европу, А в чем-то даже и весь мир. Чем занят сейчас, меня вы спросите? Его в кабинете порой не застать. Он снова в заботах, теперь о СОЛСИТе, Детали и деньги стараясь достать. Виктор Михайлович, для нас Вы пример! И Ваш интеллект- настоящая глыба! В науке о Солнце Вы- пионер, Здоровья же Вам, и большое спасибо! М.Л.Демидов, 12.01.2018 Справка: Виктор Михайлович Григорьев родился 12 января 1939 г. в Уфе, в 1962 году окончил Казанский государственный университет и поступил на работу в Сибирский институт земного магнетизма и распространения радиоволн СО РАН (сейчас ИСЗФ СО РАН), закончил здесь аспирантуру и прошел путь от старшего лаборанта до заместителя директора по научной работе. С 2014 года является руководителем научного направления по физике Солнца ИСЗФ СО РАН. Доктор физико-математических наук (1991), член-корреспондент РАН (2000), член Международного астрономического союза, Американского астрономического общества, Международного общества оптических инженеров. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инц со ран Тэги: View the discussion thread.