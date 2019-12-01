Сергей Сокол наградил участников полуфинала чемпионата по научному слэму

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол наградил участников полуфинала открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма среди вузов Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, чемпионат проходит при личной поддержке спикера, который уже не в первый раз встречается с его участниками. Было также принято решение об утверждении специального Кубка председателя для победителя чемпионата.

– Здесь живая атмосфера, энергия науки и юмора. Безусловно, такие мероприятия, когда молодые люди могут заявить о себе, своих научных наблюдениях и разработках, нужно развивать. Важно, что сегодня особое внимание в своей работе депутатский корпус уделяет поддержке молодых специалистов и научного сообщества, – подчеркнул Сергей Сокол, приветствуя участников. – Радует, что в Иркутске очень много по-настоящему талантливых, инициативных, увлеченных своим делом, современно мыслящих молодых ученых и студентов. От имени коллег желаю вам успехов в дальнейшей деятельности, новых открытий и достижений.

За выход в финал боролись четыре участника от Иркутского национального исследовательского технического университета и Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского. Представитель аграрного вуза Филипп Васильев выступил с докладом «Человек как биогазовая установка», рассказав о переработке органосодержащих отходов сельского хозяйства и возобновляемых источниках энергии на примере работы человеческого организма. В своем докладе «Топ 10 фактов о нерпе» Екатерина Карпова из ИГАУ рассказала об особенностях дыхательной системы байкальской нерпы и формирования плода. Николай Мурзин, представляющий ИрНИТУ, в докладе «Все в дело» остановился на вопросах разработки и рекультивации месторождений полезных ископаемых. На вопрос «Современный философ – кто он?» попытался в своем выступлении ответить представитель технического вуза Алексей Васенкин.

По итогам презентаций победителем этапа была признана Екатерина Карпова. Все участники получили награды, предоставленные спонсором - национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес». Таким образом, в финал чемпионата по научному слэму вышли Иркутский государственный аграрный университет и Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН, ставший победителем первого полуфинала.

Научный слэм проводится в Иркутске с 2015 года. В этом году впервые проходит открытый чемпионат, в ходе которого представители высших учебных заведений должны за 10 минут презентовать в интерактивной форме свое исследование. Победитель определяется путем измерения громкости аплодисментов болельщиков в децибелах.