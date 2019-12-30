|Наука
|06.01.2020
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Сергей Язев 8 января прочитает лекцию в Большом иркутском планетарии
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Иркутск, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Большой иркутский планетарий (БИП) в школе №19 переходит от тестового приема посетителей к регулярному. 7 и 8 января запланированы программы для детей и взрослых.
Как сообщается на
Напомним, Большой иркутский планетарий с диаметром купола 11 метров начал работать в школе №19 в конце января 2019 года. Изначально в планетарии были установлены восемь проекторов с разрешением 4К, что позволяет использовать так называемый симулятор звездного неба – компьютерную программу, визуализирующую основные астрономические понятия и явления.
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