Шесть проектов ученых ИГУ вновь получили поддержку фонда фундаментальных исследований

Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Шесть проектов Иркутского государственного университета получили поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Итоги конкурса опубликовали на сайте фонда 31 декабря, сообщает пресс-служба ИГУ.

– С начала 2020 года в Иркутском государственном университете реализуется 35 проектов по грантам РФФИ – это рекордный показатель за последние годы не только для ИГУ, но и для всего Байкальского региона. Стоит отметить то, что значительное количество проектов, поддержанных РФФИ за последние полгода, имеют отношение к социо-гуманитарным направлениям. Однако тот факт, что к сфере гуманитарных и общественных наук относятся пять из шести проектов, получивших поддержку от РФФИ по результатам основного конкурса, стал для нас приятной неожиданностью, – сказал начальник научно-исследовательской части ИГУ Константин Иванов.

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований проводился РФФИ по нескольким научным направлениям. Проекты, представленные учеными ИГУ, вошли в число победителей в четырех из них.

В направлении «Физика и астрономия» поддержку получил проект «Исследование генерации ВУФ и рентгеновского излучения, а также ускоренных частиц и их взаимодействия с поверхностью, в быстрых компактных разрядах». Руководитель проекта – доктор физико-математических наук, профессор физфака Лев Паперный.

В направлении «Глобальные проблемы и международные отношения» победил проект «Влияние неравномерного развития регионов России и Китая на межрегиональное двустороннее сотрудничество: сравнительно-историческое исследование». Его руководитель – кандидат исторических наук, доцент Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Светлана Макеева.

Проект «Ведущие научные коллективы в истории советской психологии первой половины ХХ века: результаты, детерминанты, закономерности и социально-психологические механизмы организации эффективной научной деятельности, руководителем которого стала доктор психологических наук, доцент факультета психологии Ольга Артемьева, стал победителем в направлении «Психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека».

Три остальных проекта получили поддержку по направлению «Философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, науковедение». Фонд оценил «Научно обоснованную концепцию международно-правовой охраны экосистемы озера Байкал» (руководитель – кандидат юридических наук, доцент юрфака Дмитрий Шорников), проект «Частный сектор» региональных столиц Сибири и Дальнего Востока: структура и практики повседневности «негородских» сообществ» (руководитель – доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев), а также проект «Оказание социальных услуг как вид социального предпринимательства: система договорных конструкций» (руководитель - доктор юридических наук, доцент юридического института Ульяна Филатова).