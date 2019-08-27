Сибирские учёные разрабатывают систему мониторинга «грозовых» лесных пожаров

СФО, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Томского политехнического университета уже несколько лет ведут разработки систем для прогнозирования очагов возгорания, чтобы не допустить большой пожар. Исследования направлены на грозовую активность, которая является одним из основных факторов лесных пожаров. Об этом сообщает журнал «Наука в Сибири».

По словам учёных, молнии делятся на два вида: внутриоблачные и облако-земля. Пожароопасность представляют только последние, потому что они доходят до поверхности. Грозовой разряд ударяет в дерево, электрический ток проникает в подкорковый слой, где содержится влага, и происходит тепловыделение по закону Джоуля-Ленца. Это может привести к воспламенению ствола и выпадению фрагментов горящей древесины. Если при таких условиях нет дождя, то существует большая вероятность низового пожара.

Однако специалисты отмечают, что даже при наличии дождя очаг возгорания может находиться в режиме тления, а когда всё подсохнет, перейти в режим пламенного горения. Также пожары делятся на три вида: подземный (торфяной), верховой и низовой. Низовые пожары самые распространенные и служат причиной возникновения верховых пожаров.

Разработка системы мониторинга лесных пожаров, связанных с грозовой активностью, шла на протяжении трёх лет и сейчас находится на этапе перехода от фундаментальных исследований к прикладным разработкам. Уч`ные ТПУ провели эксперименты по зажиганию лесных горючих материалов нагретыми частицами и определили время, за которое может возникнуть возгорание, построили математические модели того, как распространяются горящие частицы. Все результаты были подтверждены опытным путём. Эти модели легли в основу единой геоинформационной системы, где отмечены возможные очаги возгорания. В результате были разработаны различные прототипы геоинформационной системы.

Еще одним проектом ТПУ являются работы связанные с антропогенным фактором. Исследования ведутся, исходя из видов источников человеческой активности: линейный (железные и автомобильные дороги, русла реки), точечный (сельские населенные пункты, базы отдыха), площадной (крупные населенные пункты или промышленные объекты).

Человеческое вмешательство непредсказуемо, поэтому нужно учесть большее количество факторов. Уже построены одномерные и двумерные модели с первыми данными. Значение имеет тип растительности на территории возгорания – почти стопроцентно загорится хвойный лес, с большой вероятностью – смешанный, маловероятно – лиственный. Самую большую опасность представляют старые хвойные леса, таким участкам нужно особое внимание.