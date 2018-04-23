СИФИБР предлагает рассаду цветов, овощных культур, саженцы плодовых кустарников и деревьев

Иркутск, 23.04.18 (ИА "Телеинформ"), - В Сибирском институте физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН (СИФИБР СО РАН) с 27 апреля можно будет купить рассаду цветов, овощных культур, саженцы плодовых кустарников и деревьев. Заместитель директора института по прикладной и инновационной работе, кандидат биологических наук Николай Дорофеев рассказал, что каждую весну питомник института реализует десятки тысяч корней рассады и саженцев садоводам и огородникам. Кроме того, заключается договоры с организациями. - Весь посадочный материал - надежный, проверенный, адаптированный к сибирским условиям, - цитирует пресс-служба ИНЦ СО РАН Николая Дорофеева. - Мы можем с полной уверенностью сказать, что при соблюдении простейших агротехнических правил любой огородник, даже начинающий, может получить хороший урожай. Что касается овощных культур и томатов, мы подбираем гибриды, устойчивые к болезням. Все декоративные и плодовые культуры совершенно точно смогут хорошо переносить зимы, расти, цвести и плодоносить, потому что мы размножаем их здесь, на месте. Материал для размножения взят с маточных растений, которые растут у нас долгие годы. Из однолетних овощных культур в питомнике СИФИБРа можно купить рассаду томатов, огурцов, перцев, баклажанов, кабачков, тыкв, капусты белокочанной, цветной и брокколи. В этом году сотрудники института подготовили новинку – рассаду лука Эксибишен. - Впервые этот сорт гигантского репчатого лука появился в Голландии. Вес каждой луковицы может достигать 500 граммов, а отдельные экземпляры могут весить даже более килограмма, - отметил заведующий отделом прикладных и экспериментальных разработок института, кандидат биологических наук Максим Раченко. - Это салатный лук, который отличается сочностью и приятным сладким вкусом. Благодаря высокому содержанию минеральных веществ и витаминов, репчатый лук – это настоящая гроза всех вирусов, бактерий и других патогенных микроорганизмов. Единственный его недостаток – недолгий срок его хранения, всего три-четыре месяца. Поклонники плодовых культур могут приобрести в питомнике СИФИБРа саженцы яблони, груши, абрикоса, вишни обыкновенной и войлочной, облепихи, жимолости, смородины, малины ремонтантной и обыкновенной двухлетней. Есть в питомнике даже сакура и трехлетние саженцы плодовых, отличающиеся повышенной зимостойкостью и урожайностью. Работают ученые и над созданием «земляничного конвейера» - технологии, позволяющей получать урожай в течение всего лета. - Для этого не нужен какой-то особый сорт – необходимо использовать технологию фриго. Заготовленные с осени усы земляники хранятся зиму, затем определенным способом подготавливаются и высаживаются так, чтобы они плодоносили в разное время. Весь мир уже переходит на эти технологии, так что и мы стараемся не отставать. Для тех, кто предпочитает на дачном участке любоваться красивыми растениями, питомник предлагает саженцы декоративных деревьев и кустарников – от акации и клена до бересклета, барбариса и сирени классической. По информации Максима Раченко, в питомнике уже подрастает маточная коллекция сирени разных цветов, еще несколько лет, и деревья можно будет черенковать. Кроме того, питомник предлагает богатый выбор рассады однолетних клумбовых цветов – агератума, астр, виол, бархатцев, дихондры, лобелии, газании, петунии, цинии. - У нас есть посадочный материал и для тех, кто хочет получить богатый урожай, и для тех, кто желает наслаждаться рукотворной выращенной красотой, и для опытных садоводов, готовых экспериментировать. Кроме рассады и саженцев, у нас подготовлены брошюры с технологиями посадки и ухода, а осенью, после завершения уборки урожая, вновь начнет работать школа садовода. СПРАВКА: Купить рассаду и саженцы можно в питомнике по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 132.

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