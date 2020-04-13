Сильные пыльные бури из Китая и Монголии принесли в Иркутскую область серый и розовый снег

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Байкальска, Шелехова и Усолья-Сибирского 7 апреля активно обсуждали в социальных сетях причины выпадения необычного снега – серого и розового цвета. В Иркутске специалисты по загрязнению воздуха объяснили такой экзотический цвет осадков влиянием выбросов Ново-Иркутской ТЭЦ, продукты сгорания которой осели на снежном покрове. Местные метеорологи заинтересовались причинами этого редкого природного явления. Доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства – базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН и географического факультета ИГУ – Инна Латышева рассказала, к каким результатам привели исследования. Оказалось, что причиной розового и серого снега стали значительно усилившиеся пыльные бури, возникшие на территории Китая и Монголии. — За последние 60 лет такие бури стали сильнее в среднем в пять раз, — сообщила Инна Латышева. 3 апреля сильная пыльная буря была зафиксирована на северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь, а с 5 по 7 апреля пыльные бури (по-монгольски «туйрэн») проходили по территории Монголии. Раньше пылевые частицы вымывались монгольскими циклонами или с господствующими западными потоками смещались на тихоокеанское побережье. Однако сейчас на территории Монголии и в северной части Китая установился обширный антициклон («блокирующий процесс»), и мелкие пылевые частицы долгое время сохранялись в атмосфере. — При смещении холодного высотного циклонического вихря в южные районы Прибайкалья пылевые частицы не только были втянуты в локальную циркуляцию, но и способствовали образованию локальной облачности и выпадению необычных осадков. Это видно на снимках облачного покрова из архива ИСЗФ СО РАН, - подчеркнула Инна Латышева. Она рассказала, что такого рода процессы в нашем регионе пока не изучены, поэтому представляют огромный интерес для метеорологов. Одним из первых, кто впервые упомянул о выпадении цветных осадков, был знаменитый древнегреческий ученый Аристотель, однако потребовались века, чтобы понять, что их причиной были микроскопические водоросли. Сейчас чаще всего подобные осадки вызывают пыльные бури либо выбросы антропогенного характера. Что касается пыльных бурь, то одним из первых, кто описал в 525 г. до н.э. сильную пыльную бурю, с которой связывают гибель пятидесятитысячного войска персидского царя Камбиза, был Геродот. В Иркутской области, согласно летописям, 24 июня 1879 года сильная пыльная буря послужила причиной пожара, в результате которого сгорел 61 квартал с самыми лучшими постройками, погибли 11 человек. За последние десятилетия в Иркутске было зарегистрировано две сильные бури: одна из них произошла в 1990 году, тогда порывы ветра достигали 30 м/с, вторая – 9 мая 2016 года. В этих случаях перед бурями специалисты зафиксировали аномальный прогрев воздуха, значительную его сухость и понижение атмосферного давления. — В условиях изменений климата не только увеличивается засушливость, как важный фактор образования пыльных бурь, но и существенно изменяются сами атмосферные процессы, последствия которых важно учитывать в экологической оценке территории Иркутской области, - отметила Инна Латышева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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