СМИ: ученые заявили, что скорость таяния ледников за последние 30 лет выросла в семь раз

Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые заявили, что сейчас Гренландский ледник тает в семь раз быстрее, чем 30 лет назад. Специалисты рассказали, чем могут грозить подобные изменения. Об этом пишут argumenti.ru .

Выяснилось, что за последние 27 лет Гренландия лишилась 3,8 триллионов тонн льда, что может поднять уровень Мирового океана более чем на десять сантиметров. Согласно прогнозам, к 2100 году уровень воды поднимется еще на 50-60 сантиметров, что является угрозой для жизни сотен миллионов человек.

– Каждый лишний сантиметр Мирового океана ставит под угрозу наводнения шесть миллионов человек, живущих в прибрежных землях, – предупреждает профессор Эндрю Шепард из Лидского университета.