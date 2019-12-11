|Наука
|12.12.2019
|
|
СМИ: ученые заявили, что скорость таяния ледников за последние 30 лет выросла в семь раз
|
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые заявили, что сейчас Гренландский ледник тает в семь раз быстрее, чем 30 лет назад. Специалисты рассказали, чем могут грозить подобные изменения. Об этом пишут
Выяснилось, что за последние 27 лет Гренландия лишилась 3,8 триллионов тонн льда, что может поднять уровень Мирового океана более чем на десять сантиметров. Согласно прогнозам, к 2100 году уровень воды поднимется еще на 50-60 сантиметров, что является угрозой для жизни сотен миллионов человек.
– Каждый лишний сантиметр Мирового океана ставит под угрозу наводнения шесть миллионов человек, живущих в прибрежных землях, – предупреждает профессор Эндрю Шепард из Лидского университета.
Тэги: