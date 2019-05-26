Строительство пусковых объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН в Бадарах и Торах начнется в июне

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Строительные работы на двух пусковых объектах Национального гелиогеофизического комплекса РАН - «Оптические инструменты» (село Торы) и «Радиогелиограф» (поселок Бадары) - начнутся в июне. Такое решение было принято на совещании ключевых подрядных организаций, занятых в реализации первого этапа проекта, которое прошло 21 мая в Институте солнечно-земной физики СО РАН. Заказчиком работ по реализации проекта является ИСЗФ СО РАН, генеральным подрядчиком – АО Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), который входит в холдинг «Швабе». Директор ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Андрей Медведев отметил, что Национальный гелиогеофизический комплекс РАН – это первый крупный объект научной инфраструктуры, который реализуется под руководством Министерства науки и образования РФ за долгие годы: - Все объекты комплекса спроектированы с максимально возможной скоростью, огромные усилия затрачены институтом на планирование работ по финансовому обеспечению проекта. Все это сделано для того, чтобы обеспечить своевременное исполнение графика работ. Заместитель генерального директора холдинга «Швабе» по комплексным проектам Сергей Кладов подчеркнул, что вход проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН в активную фазу накладывает особую ответственность на всех занятых в его реализации: - В ближайшее время начнутся строительные работы на площадках в Торах и Бадарах, сегодня на совещании мы «сверили часы» и со строителями, и с институтом. Проект уникальный, сложностей и технических особенностей много, но я уверен, что все будет выполнено в срок и качественно. Директор координационного центра ЛЗОС по созданию инструментов Национального гелиогеофизического комплекса РАН Алексей Добровольский рассказал, что контракт с подрядчиком строительных работ – компанией «ИНСИСТЕМС» (входит в группу компаний ЛАНИТ) подписан 6 мая. - Регламент по выбору подрядчика строительных работ был очень жесткий, все процедуры пройдены, компания определена, теперь главное – выдержать сроки основных этапов строительства. На совещании мы обсудили план первоочередных работ на строительных площадках в Бадарах и Торах. Алексей Добровольский сообщил, что работа по созданию инструментов для пусковых объектов в Торах и Бадарах идет по графику. Напомним, в ноябре 2018 года ИСЗФ СО РАН заключил государственный контракт с заводом о строительстве, поставке и монтаже объекта «Оптические инструменты». ЛЗОС, в свою очередь, заключил контракт на поставку оборудования с канадской фирмой Keo Scientific. - На приемку первой партии инструментов мы летим в Канаду в июле, вторая партия оборудования будет отгружена в ноябре. Что касается радиогелиографа в Бадарах, то здесь оборудование более сложное. На сегодня полностью закончена подготовка производства антенных постов, входящих в состав радиогелиографа. Сейчас ведется комплектация узлов и деталей антенных постов для последующей досборки в Бадарах и установки их на фундаменты. По словам руководителя проектов компании «ИНСИСТЕМС» Александра Аникина, графики производства строительных работ в Торах и Бадарах будут корректироваться в зависимости от времени поставки оборудования. Первый этап строительства включает срезку растительного грунта, вырубку деревьев и рытье котлованов, затем начнется возведение зданий. - К началу работ все готово, заключены договоры на аренду техники, сейчас мы огораживаем площадки, строим бытовые вагончики, штаб строительства, подключаем свет и воду, организуем питание. Инженерно-технический состав будет из компании «ИНСИСТЕМС», рабочие – местные, в среднем на объектах будут работать от 20 до 80 человек. Рассматриваем вопрос и о привлечении студенческих строительных отрядов. Как сообщалось ранее, рядом с поселком Торы будет установлен набор современных инструментов для исследования верхних слоев атмосферы Земли – высокочувствительные камеры, оснащенные узкополосными светофильтрами, и несколько видов спектрометров, в том числе высокопрецизионных. Срок реализации проекта – конец 2019 года. Многоволновый радиогелиограф на диапазон частот 3 – 24 ГГц построят к концу 2020 года в поселке Бадары на базе 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа. На его месте появятся три радиотелескопа для исследования разных слоев короны Солнца. Справка: Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов: радиогелиографа в Тункинской долине у поселка Бадары, набора оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы, лидара и комплекса радаров на Малом море, крупного солнечного телескопа на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды, нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных в Иркутске. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: инц со ран

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