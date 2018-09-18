ТПП Восточной Сибири поддерживает идею создания научно-образовательного центра «Байкал» в Иркутске

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири поддерживает идею создания научно-образовательного центра «Байкал» в Иркутске. Об этом сообщил президент организции Алексей Соболь, комментируя итоги круглого стола «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах».

Мероприятие состоялось в рамках выставки, посвященной 100-летию ИГУ, в Москве в Государственной Думе РФ, передаёт пресс-служба ТПП.

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы создания в Иркутске на базе Иркутского государственного университета и Иркутского национального исследовательского технического университета научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал». НОЦ будет ориентирован на подготовку специалистов по разным направлениям, исследованиям в области современных технологий.

– Создание НОЦ нацелено на подготовку квалифицированных кадров, предотвращение оттока молодежи из региона в другие города и вузы. Задача сделать так, чтобы молодые кадры не были оторваны от жизни, а с самого начала процесса обучения были интегрированы в производственный процесс, – отметил президент ТПП Восточной Сибири.

По словам Алексея Соболя, этот проект должен привести к активизации работы бизнеса с научно-образовательным сообществом и вузами.