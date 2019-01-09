Ученые-биологи ИГУ подвели промежуточные итоги российско-индийского проекта

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые-биологи Иркутского государственного университета подвели итоги работы 2018 года, проведенной в рамках российско-индийского проекта. Исследователи планируют получить электричество, водород и биотопливо из отходов с помощью фотосинтетических и гетеротрофных организмов, а также улучшить экологическую ситуацию.

Напомним, в 2017 году совместный российско-индийский проект «Биоремедиация и биоконверсия отходов с помощью комплекса фотосинтетических организмов и гетеротрофов в аэробных и анаэробных условиях с генерированием биоэнергии» стал победителем конкурсного отбора по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Проект выполняется сотрудниками лаборатории водной токсикологии НИИ биологии ИГУ и кафедр микробиологии и зоологии позвоночных и экологии биолого-почвенного факультета ИГУ (руководитель – профессор ИГУ Дэвард Стом), зарубежные партнеры – исследователи из Индийского института технологий в Гувахати (Energy Centre, Indian Institute of Technology).

О проведенной работе рассказал руководитель проекта с российской стороны Дэвард Стом.

– Подобрана коллекция штаммов и консорциумов микроорганизмов, способных к активному разложению различных соединений и загрязнителей, таких как углеводороды нефти и нефтепродукты, жиры, целлюлозосодержащие отходы, белки, мочевина и т.д. (по результатам работ российского научного коллектива). Это более 100 бактериальных и грибных штаммов, выделенных нами из различных загрязненных сред, отходов, сточных вод, активного ила очистных сооружений; алкалофильные и термофильные микробные маты, обитающие в термальных источниках и содово-соленых озерах Республики Бурятия; производственные штаммы клостридий, используемые для производства бутанола и ацетона; коммерческие комплексные микробиологические препараты, – поделился он.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, из всего богатства выделенных и подобранных штаммов исследователи экспериментальным путем отобрали наиболее перспективные. Они будут использоваться для получения электричества в биотопливных элементах. Проведение этих работ запланировано в этом году.

– Активные гетеротрофные микроорганизмы будут интегрированы с растительными организмами в устройствах, которые позволяют получать электрическую энергию при утилизации различных отходов и сточных вод, а также интенсифицировать процессы очистки. Такие устройства должны позволить получить более высокие электрические характеристики, чем существующие аналоги. Подбором растительных организмов, наиболее подходящих для работы в растительно-микробных топливных элементах, в настоящий момент занимаются наши индийские коллеги. В их задачи также входит разработка и оптимизация конструкций подобных устройств, – сказал Дэвард Стом.

Отметим, что для более подробного обсуждения получаемых результатов, планирования дальнейших экспериментов и их проведения предполагается встреча российских и индийских исследователей. Пройти она должна на Байкале в этом году.

По результатам экспериментов в 2018 году исследователями опубликовано четыре статьи в изданиях, индексируемых в международной системе цитирования Scopus, получен патент на изобретение и подана заявка на другой патент. По результатам экспериментальных работ представлено 16 докладов на шести международных научных конференциях. Работа над проектом продолжается, в настоящий момент главной задачей исследовательской группы является успешное завершение его очередного этапа