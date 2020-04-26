Ученые ИСЗФ СО РАН исследуют возмущения в верхней атмосфере Земли оптическими и радиофизическими методами

Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Аспирантка Института солнечно-земной физики СО РАН Татьяна Сыренова выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований в конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Объем гранта составляет 1,2 млн. рублей. Исследование рассчитано до 2021 года, за это время аспирантка планирует изучить вариации параметров верхней атмосферы, обусловленные распространением акустико-гравитационных волн, индуцированных различными источниками. Руководителем работы Татьяна Сыреновой стал старший научный сотрудник лаборатории физики нижней и средней атмосферы, кандидат физико-математических наук Александр Белецкий.

Аспирантка рассказала, что исследование основывается на экспериментальных данных оптического комплекса Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН:

— Мы планируем получить морфологические характеристики проявлений акустико-гравитационных волн (АГВ) в интенсивности атмосферных эмиссий на высотах мезосферы – нижней атмосферы в средних широтах Азиатского долготного сектора, - отметила Татьяна Сыренова.

Кроме того, планируется проведение двухпозиционных оптических наблюдений, с помощью которых исследователи оценят высоты регистрируемых возмущений. Также в ходе работы предполагается определить возможные источники наблюдаемых возмущений, используя данные о метеорологической и гелиогеофизической обстановке. Ученые сравнят параметры проявлений АГВ, зарегистрированных оптическими методами, с параметрами перемещающихся ионосферных возмущений, зарегистрированных радиофизическим комплексом института. Запланированы и трехпозиционные оптические измерения во время экспериментов по нагреву ионосферы мощным коротковолновым излучением стенда «Сура», расположенного в поселке Васильсурск Нижегородской области. Такие измерения помогут отработать методику определения высоты области искусственного свечения, возникающего при воздействии на ионосферу мощного радиоизлучения, а также позволят исследовать характеристики АГВ в этом долготном секторе.

Александр Белецкий отметил, что основной целью проекта является исследование вариаций атмосферных параметров на высотах от 90 до 250 км, индуцированных различными источниками:

— Регистрация пространственного распределения интенсивности и спектрального состава атмосферных эмиссий, излучающих на высотах более 90 км в результате хемилюминесценцией атмосферных составляющих, является эффективным дистанционным методом исследования физических и физико-химических свойств верхней атмосферы. В рамках проекта будут не только обработаны архивные и оперативные данные оптического комплекса Геофизической обсерватории института, но и проведены эксперименты по двухпозиционной регистрации пространственного распределения интенсивности атмосферных эмиссий, которые позволят определить высоты зарегистрированных возмущений и уточнить высоты высвечивания атмосферных эмиссий на момент проведения измерений.