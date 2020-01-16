Ученые ИСЗФ СО РАН проведут комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидата физико-математических наук Ирины Медведевой победил в конкурсе инициативных научно-исследовательских проектов Российского фонда фундаментальных исследований. Проект «Исследование регулярных вариаций и отклика на экстремальные события в верхней атмосфере Земли по данным спектрометрических и радиофизических наблюдений» рассчитан на три года.

Верхняя атмосфера находится в сложной системе солнечно-земных связей, на нее влияют различные гелиогеофизические факторы, которые приводят к значительным пространственно-временным изменениям ее характеристик. Информация о состоянии верхних слоев атмосферы чрезвычайно важна для понимания процессов и энергетики всей атмосферной толщи. В последние годы из-за антропогенного воздействия наблюдается изменение химического состава верхних слоев атмосферы и ее климатических характеристик.

Ирина Медведева рассказала, что в ходе реализации проекта будет проведено комплексное экспериментальное исследование состояния верхней атмосферы Земли, ее регулярных вариаций и эффектов гелиогеофизических возмущений различной природы. Группа ученых, работающих над проектом, планирует использовать данные спектрометрических и радиофизических наблюдений, полученные на инструментах института – спектрометрическом комплексе для регистрации характеристик собственного излучения верхней атмосферы в ближней инфракрасной области спектра, Иркутском радаре некогерентного рассеяния и Иркутском ионозонде DPS-4.

- Мы планируем выявить основные закономерности температурного и динамического режимов верхней атмосферы в солнечном цикле, понять, как протекают климатические процессы на высотах 80 – 250 км и установить закономерности изменений верхней атмосферы, возникающие в результате динамических возмущений в нижележащих слоях, - отметила Ирина Медведева. – Предполагается также исследовать, как влияет изменение геомагнитной и солнечной активности на состояние верхней нейтральной атмосферы и ионосферы.

Информация, полученная при реализации проекта, будет способствовать пониманию роли динамических и физико-химических процессов в системе нейтральная атмосфера – ионосфера и может быть использована для разработки новых и модернизации существующих моделей верхней нейтральной атмосферы и ионосферы. Кроме того, полученные сведения могут быть использованы для решения практических задач, связанных с обеспечением надежного функционирования радиотехнического оборудования, радиосвязи и навигации.

Отличительной чертой предлагаемого проекта является комплексный подход к исследованию: данные спектрометрических, радиофизических и спутниковых измерений будут изучены с применением новых уникальных методов анализа, разработанных авторским коллективом, работающим над проектом.