Ученые ИСЗФ СО РАН выиграли гранты в конкурсе, организованном РФФИ и правительством Иркутской области

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Анна Ясюкевич и старший научный сотрудник института Александр Сорокин выиграли гранты в региональном конкурсе, организованном Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Иркутской области.

Работа Анны Ясюкевич стала лучшей среди научных проектов, представленных молодыми учеными. Она предполагает разработку модели ошибки позиционирования для повышения стабильности навигационного обеспечения в Прибайкальском регионе.

- Устойчивость работы спутниковых систем в большой степени зависит от состояния среды распространения радиосигнала – ионосферы, - отметила Анна Ясюкевич. - Различные неоднородности ионосферы влияют на характеристики радиоволн на частотах глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Мы планируем разработать методологию для оценки величины ионосферной ошибки непосредственно в навигационном оборудовании. Созданная модель позволит прогнозировать ухудшение точности координатных определений ГНСС в периоды экстремальных событий в околоземном космическом пространстве.

Практическая ценность исследования состоит в повышении стабильности навигационных сервисов в Прибайкальском регионе, фундаментальная– в выработке новых подходов к прогнозированию сложного случайного процесса, обусловленного совокупностью факторов радиотехнической, радиофизической и геофизической природы.

Заявка кандидата физико-математических наук Александра Сорокина «Исследование инфразвуковых источников естественной и антропогенной природы на региональной станции ИСЗФ СО РАН» победила в конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. В основу проекта положены многолетние исследования атмосферных инфразвуковых волн от различных источников, в том числе сейсмической природы, в Восточной Сибири.

- Землетрясения с магнитудой выше 4 уже генерируют сейсмоакустические волны, - пояснил Александр Сорокин. - Сейсмические волновые формы от землетрясений изучены достаточно хорошо, инфразвуковые волновые формы –относительно слабо. В ходе реализации проекта мы планируем разработать принцип действия комплекса тройного измерения (сейсмического, акустического и оптического направлений), который предназначен для обнаружения, идентификации и предсказания импульсных опасных региональных событий и явлений квазинепрерывного действия, связанных с экстремальной погодой. Кроме того, предполагается получить основу для разработки региональной базы данных по инфразвуковым событиям.

Предложенная учеными ИСЗФ СО РАН методика позволит понять физику источников природного и техногенного происхождения, взаимодействие механических волн в земной коре и атмосфере, местоположение источников и их характеристики, а также выявить инверсию в свойствах атмосферы и рифтовых впадин. Использование оптических измерений даст возможность оценить и понять условия проникновения акустической энергии на высоты верхней атмосферы.