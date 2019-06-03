Юрий Ясюкевич из ИСЗФ СО РАН прочел в Молчановке лекцию о GPS

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Ясюкевич прочитал в Иркутской государственной универсальной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского лекцию «GPS, и с чем его едят. Высокие технологии в повседневной жизни». Лекция прошла в рамках проекта «Новости науки», среди слушателей были и студенты, и школьники, и представители старшего поколения. - Высокие технологии уже прочно вошли в нашу жизнь, настолько прочно, что мы часто воспринимаем их как само собой разумеющееся. К примеру, нам сегодня сложно представить, что когда-то в незнакомом городе приходилось обходиться без GPS-навигатора. Однако как работают чипы GPS/ГЛОНАСС, которые сейчас стоят почти в каждом смартфоне, машине или дроне, мы особо не задумываемся. Именно этот вопрос нас будет сегодня интересовать, - такими словами начал свою лекцию Юрий Ясюкевич. Ученый рассказал, как и зачем в GPS применяют специальную и общую теорию относительности, зачем часы в GPS-навигаторе нужно делать гораздо точнее швейцарских и почему в горах часто разбиваются дроны с GPS-навигаторами. Вместе с лектором аудитория пыталась разобраться, какая система лучше – отечественная ГЛОНАСС или американская GPS. Слушатели интересовались, как влияет космическая погода на GPS, можно ли получить сантиметровые и миллиметровые точности на основе GPS и зачем GPS-навигатору Интернет? - Я уверен, что чем больше людей будут интересоваться новыми технологиями и новостями науки, тем выше станет общий культурный и интеллектуальный уровень развития общества, - объяснил Юрий Ясюкевич свое участие в библиотечном проекте. - Ученые должны не только быть профессионалами в своем деле, но и уметь доступно и интересно рассказать о нем. Мне доставляет огромное удовольствие помогать разобраться в непростых вопросах тем, кому это интересно. Директор ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Андрей Медведев отметил, что сотрудники института уже многие годы занимаются популяризацией научного знания и справедливо считают это занятие очень важным. - В апреле, сразу после Дня космонавтики, в библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского выступал заведующий лабораторией изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы, кандидат физико-математических наук Дмитрий Климушкин. Он рассказывал о коперниканской революции – одном из величайших переворотов в истории человеческой мысли, когда произошел переход от геоцентрической системы мира, управляемой законами аристотелевской физики, к представлению о Земле как о рядовой планете, движущейся вокруг Солнца под действием механических сил. И таких примеров много! Прекрасно, что лекции ученых вызывают такой интерес, - значит, они умеют говорить о предмете своих исследований увлекательно и интресно. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: инц со ран

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