Ушел из жизни иркутский ученый Кирилл Леви

Иркутск, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Доктор геолого-минералогических наук, посвятивший 40 лет жизни работе в Институте земной коры СО РАН, Кирилл Георгиевич Леви 13 октября скончался в Иркутске на 72-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. "Беда в Иркутске. Ушел из жизни замечательный Кирилл Георгиевич Леви. Человек с большой буквы, человек с большим сердцем, настоящий геолог, настоящий ученый. Он успел сделать очень много для людей и для мира. Есть громадное количество людей, причем не только в России, для кого его уход - большая печаль. Будем помнить добрым словом, пока живы сами", - написал Сергей Язев 14 октября.



СПРАВКА: Кирилл Георгиевич Леви родился в 1947 году в Москве. В 1966 году окончил Иркутский геологоразведочный техникум, в 1974 - географический факультет Иркутского государственного университета. Кандидатскую диссертацию защитил в 1980, докторскую - в 1991 году.

родился в 1947 году в Москве. В 1966 году окончил Иркутский геологоразведочный техникум, в 1974 - географический факультет Иркутского государственного университета. Кандидатскую диссертацию защитил в 1980, докторскую - в 1991 году. Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе восьми неотектонических карт, 14 монографий.

Внес существенный вклад в методическую основу неотектоники. По инициативе Кирилла Леви геофизиками ИЗК СО РАН была разработана прикладная научно-техническая программа «Сейсмобезопасность Сибири». С 2000 года Леви вместе с созданным им коллективом исследователей из Иркутского научного центра СО РАН, ИГУ и ИРНИТУ разрабатывал новое научное направление «гелиогеодинамика». ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.