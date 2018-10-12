|Наука
|14.10.2018
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Ушел из жизни иркутский ученый Кирилл Леви
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Иркутск, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Доктор геолого-минералогических наук, посвятивший 40 лет жизни работе в Институте земной коры СО РАН, Кирилл Георгиевич Леви 13 октября скончался в Иркутске на 72-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
"Беда в Иркутске. Ушел из жизни замечательный Кирилл Георгиевич Леви. Человек с большой буквы, человек с большим сердцем, настоящий геолог, настоящий ученый. Он успел сделать очень много для людей и для мира. Есть громадное количество людей, причем не только в России, для кого его уход - большая печаль. Будем помнить добрым словом, пока живы сами", - написал Сергей Язев 14 октября.
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