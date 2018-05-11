Утечка информации: в России будет создано Министерство науки

Москва, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, взамен появится Министерство науки. Такой «утечкой информации», представляющей значительный интерес для научных кругов Иркутска, делится сегодня столичное СМИ.

Как рассказал «Аргументам недели» источник в президиуме Российской академии наук, «это решение было принято не сегодня, а еще в марте этого года. Но решили подождать до отставки правительства. Как говорят в Академии, это решение лично президента Владимира Путина».

Сейчас в стране есть единое Министерство образование и науки. В новом составе кабинета министров, его разделят на Минобр и Миннауки. Сейчас ученые гадают – какие функции получит Миннауки и, главное, кто его возглавит.

«Насколько мне известно, на столе у президента сейчас лежат две основных и одна «запасная» концепции полномочий нового министерства. «Запасная» - передать все научный институты из ФАНО в «Сколково», которое возглавил Аркадий Дворкович. Но это вызовет настоящий бунт ученых. Такой же бунт вызовет создание Миннауки в форме укрупненного ФАНО во главе, например, с его пока еще руководителем Михаилом Котюковым или бывшим министром Дмитрием Ливановым», - рассказал «Аргументам недели» известный академик РАН, попросивший пока не называть его имени.

По словам академика, «наиболее вероятен и приемлем вариант (он разрабатывался в Академии и согласовывался с президентом Путиным), что Миннауки будет фактически придан статус советского Госкомитета по науки и техники. Оно будет надминистерским и замыкаться лично на вице-премьера по оборонке Юрия Борисова, а министр будет иметь право прямого доклада самому Путину».

«Если нашу концепцию примут, то есть две наиболее вероятные кандидатуры на пост министра. Первая – это нынешний замминистра Минобрнауки академик РАН, известный физик Григорий Трубников. Второй - генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик Евгений Каблов. Трубников «чистый ученый». За Кабловым стоит ОПК, он в хороших отношениях и с Борисовым, и с Сергеем Шойгу», - говорит источник.

1 марта в своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин заявил, что стране нужен серьезный рывок в науке, признав тем самым, что реформа РАН, затеянная Ливановым и премьером Дмитрием Медведевым в 2013 году, обернулась грандиозным провалом.