В Байкальском музее ИНЦ СО РАН открылась экспозиция, посвященная памяти ботаника Михаила Попова

Иркутский район, 27.04.18 (ИА "Телеинформ"), - В Байкальском музее ИНЦ СО РАН открылась экспозиция, посвященная памяти ботаника Михаила Григорьевича Попова. В нее вошли его фото, рисунки и рукописи, фрагменты личного гербария, издания, где были опубликованы его научные труды. Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, в рамках открытия выставки состоялся межинститутский научный семинар, в ходе которого прозвучали доклады ученых из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ, и прошла презентация книги, посвященной М.Г.Попову «Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай». Первыми посетителями экспозиции стали школьники. По словам Анастасии Терентьевой, педагога-организатора Листвянской школы, для ее воспитанников это уникальная возможность узнать больше о Байкале, рядом с которым они живут, и его исследователях. - Для ребят стало настоящим открытием, что растения, которые они привыкли видеть каждый день, - объект научного знания. Их поразили сделанные М.Г.Поповым рисунки растений и их подробные описания. Многие впервые увидели ботанические журналы, тома «Флоры СССР». Это был удивительный урок, в котором тесно переплелись ботаника, история, живопись и литература. Возможно, для кого-то из моих учеников эта экскурсия станет первым шагом в науку. Студенты и аспиранты профильных факультетов не только посетили выставку, но и стали участниками научного семинара. - Для нас М.Г. Попов – классик, - объяснила Алина Волкова, студентка третьего курса биолого-почвенного факультета ИГУ. – Его труды лежат в основе современного знания о флоре Прибайкалья. И было очень интересно увидеть прижизненные издания его работ, научные статьи с его пометками на полях, узнать новые подробности его биографии. Для меня М.Г. Попов всегда был учебником, а тут я увидела человека с непростой судьбой… Андрей Лиштва, заведующий кафедрой ботаники ИГУ, выступивший на семинаре с докладом «Жизнь и творческий путь М.Г.Попова», рассказал, что и для него стали открытием многие подробности жизни великого ботаника. - Меня всегда поражали его отточенные формулировки, цитаты из произведений Гете и Шекспира, стихи… Оказалось, любовь к слову привита учителем литературы – в своих мемуарах Михаил Григорьевич не раз о нем вспоминает. Почетными гостями экспозиции и семинара стали внук и правнук великого ученого. - Потрясен объемом работы, проделанной организаторами, - признался Михаил Успенский, правнук Михаила Попова. - Я всегда интересовался историей семьи и даже внес посильную лепту в создание книги, передав составителям материалы семейных архивов, но не ожидал, что здесь, в Иркутске, столь трепетно относятся к памяти и научному наследию моего прадеда. Низкий поклон всем причастным. И отдельное спасибо – за возможность побывать на Байкале и лично познакомиться с Петром Поповым, внуком М.Г.Попова, с которым мы прежде только переписывались. - Для нас было очень важным в год юбилея Михаила Григорьевича Попова еще раз обратиться к его научным трудам, разбросанным сегодня по разным гербариям и архивам, его биографии, - отметила Ольга Русинек, заместитель директора по науке Байкальского музея ИНЦ СО РАН. – В ходе этой работы вместе с коллегами и единомышленниками из других регионов России мы совершили немало открытий. В результате материала набралось на целую книгу, ставшую третьим изданием нашей серии «Исследователи Байкала», и несколько серьезных докладов. Очень приятно, что и сам семинар, и экспозиция, и книга вызывают столь живой интерес. Это особенно важно сегодня, когда мы так легко забываем о наем прошлом, так беспечно отрываемся от корней… Экспозиция, посвященная памяти Михаила Попова, будет работать в Байкальском музее ИНЦ СО РАН до конца мая. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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