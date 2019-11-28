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29.11.2019

В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), — В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год. На заседании Ученого совета было отмечено, что государственное задание за этот год выполнено полностью. По основным научным направлениям (физика Солнца и околоземного космического пространства, проблемы астероидно-кометной опасности, анализ и прогноз климатической системы Земли), по которым в институте проводятся фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, определены несколько важнейших результатов, из которых выделены наиболее значимые. Ими признаны два исследования, которые войдут в годовой отчет Сибирского отделения Российской академии наук за 2019 год.

В работе кандидата физико-математических наук С.А. Афиногентова «Рекордное магнитное поле в активной области NOAA 12673» со ссылкой на данные измерений в микроволновом диапазоне, проведенным 6 сентября 2017 года, отмечено, то магнитное поле в основании короны составило около 4000 Гс. Это подтверждается восстановлением также магнитного поля по фотосферным магнитограммам в нелинейном бессиловом приближении. Полученный результат заставляет пересмотреть представления о том, насколько сильным может быть магнитное поле в короне Солнца.

Исследование академика Г.А. Жеребцова и доктора физико-математических наук Н.П. Переваловой посвящено мониторингу аварийных запусков космических аппаратов с помощью сигналов GPS и ГЛОНАСС. На статистике 15 неуспешных запусков, произведенных в 1999 и 2006 – 2016 годах, показано, что частично успешные запуски, во время которых космический аппарат выводится на нерасчетную орбиту, вызывают возмущения полного электрического содержания (ПЭС) в форме одиночных импульсов, аналогичных возмущениям во время успешных запусков. Во время аварийных запусков, которые заканчиваются разрушением ракеты-носителя и космического аппарата на стадии выведения, наблюдаются возмущения ПЭС в форме волновых пакетов, характерные для взрывов. Указанный эффект обеспечивает возможность по данным зондирования ионосферы сигналами GPS/ГЛОНАСС определять, сопровождался ли аварийный запуск космического аппарата взрывом.

— Значимые результаты ИСЗФ СО РАН достиг не только по базовым проектам в рамках государственного задания, но и по проектам Российской Академии наук, и по грантам Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда, - подчеркнул директор института, член-корреспондент РАН Андрей Медведев. – Очень хорошо себя зарекомендовали молодые ученые, они успешно завершили работы по ряду грантов и продолжат исследования по этим проектам в следующем году.

— Важнейшие результаты года, утвержденные Ученым советом института, прошли предварительный отбор на научных сессиях по отдельным направлениям исследований, - подчеркнул первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемской. – Результаты исследований, которые Ученый совет института определил как наиболее значимые, это вклад наших ученых не только в копилку научных достижений Сибирского отделения РАН, но и пополнение научного задела нашей страны на международной арене.

На заседании Ученого совета ИСЗФ СО РАН утверждены также руководители вновь принятых аспирантов (их в этом году семеро) и темы их научно-исследовательских работ. Кроме того, члены Ученого совета проголосовали за утверждение дополнительной темы исследований в институте.

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