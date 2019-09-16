Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября откроется 10 международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи». Мероприятие пройдет на базе «Иркутского политеха», сообщают организаторы.

На конференцию приедут 236 представителей отраслевой молодежи: молодые специалисты из 19 энергокомпаний России, студенты, аспиранты и ученые 30 российских и зарубежных вузов. Экспертами конференции выступят более 70 ученых и практиков электроэнергетики.

Организаторами конференции выступают АО «Системный оператор Единой энергетической системы», Иркутский национальный исследовательский технический университет, Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ), ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (входит в группу компаний «Россети») и благотворительный фонд «Надежная смена».

Конференция проводится при поддержке министерства энергетики РФ и министерства науки и высшего образования России.

По традиции конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» проводится ежегодно на базе одного из ведущих российских технических вузов, осуществляющих подготовку студентов по электроэнергетическим и электротехническим направлениям. Начиная с 2010 года, конференция проходила в технических университетах Екатеринбурга, Иванова, Казани, Новочеркасска, Самары и Томска. Иркутский национальный исследовательский технический университет принимает конференцию впервые.

Участники представят доклады в семи тематических секциях, посвященных ключевым направлениям развития энергетики: «Управление электроэнергетическими режимами энергосистем», «Режимы работы и оборудование электрических сетей и систем», «Релейная защита и автоматика энергосистем», «Цифровые технологии в электроэнергетике», «Перспективные направления развития электроэнергетики», «Промышленная энергетика. Энергоэффективность», «Образовательные технологии и программы подготовки специалистов для электроэнергетики».

Программа конференции включает знакомство с энергетической отраслью региона. Благодаря организационной поддержке АО «СО ЕЭС», ОАО «Иркутскэнерго», Иркутской электросетевой компании, молодые и будущие энергетики посетят Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области», Иркутскую ГЭС, Ново-Иркутскую ТЭЦ, Центр управления сетями ОАО «ИЭСК» и Подстанцию 500 кВ «Ключи» (Шелеховская).

В рамках конференции представители вузов и энергокомпаний обменяются опытом подготовки нового поколения энергетиков на совещании наблюдательного совета и исполнительного комитета Межвузовского методического совета по электроэнергетике (ММСЭ), а участников ждут встречи с ключевыми работодателями отрасли и мастер-классы по подготовке презентаций и командной работе.