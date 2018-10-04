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04.10.2018

В Иркутске на премьере фильма о кандидатах в космонавты устроят видеомост с авторами ленты

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском планетарии 7 сентября состоится премьерный показ документального фильма «Путь в небо» и видеомост с его авторами. Это первый в России документальный фильм о претендентах в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

В ленте снимались летчик-космонавт, герой России Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель Сергей Жуков, претенденты в Отряд космонавтов: Федор Гирусов, Денис Ефремов, Олег Иванов, Дмитрий Степанюк, Юрий Тимофеев.

– Картина показывает нам не «картонных героев», а живых людей: чувствующих, страдающих, мечтающих, ранимых и вместе с тем очень сильных. Это фильм о мечте и о том, как никогда не сдаваться.  Он выходит в свет накануне открытия нового набора в отряд космонавтов, – говорят в планетарии.

На вопросы зрителей и журналистов ответят режиссёр Лилия Ревазян, космонавт-испытатель Сергей Жуков и продюсер Татьяна Бодрова. Мероприятие проходит в рамках Всемирной недели космоса.

Фильм «Путь в небо» произведён кинокомпанией «Спэйс Фильмс Индастриес» при участии Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН.

КООРДИНАТЫ:

  • Премьера фильма будет проходить 7 октября в звёздном зале иркутского планетария по улице Седова, 30.
  • Показы также состоятся 10 октября, 12 и 14 октября.
  • Начало сеансов – в 19:30.
  • Стоимость билетов – 200 рублей, приобрести билеты можно в кассе и на сайте планетария.

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