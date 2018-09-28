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30.09.2018

В Иркутске презентуют книгу, посвященную первому городскому планетарию

Иркутск, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - В иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 6 октября в 19.00 состоится презентация новой иркутской книги «Звездный купол над Ангарой».

Как сообщает пресс-служба библиотеки, книга посвящена истории первого иркутского планетария, который размещался в 1950-1986 годах в здании Троицкой церкви. Ее автор – иркутский журналист, обозреватель газеты «Восточно-Сибирская правда» Юлия Караваева (Сергеева).

В книге много уникальных данных и редких фотографий, информации из архивов, средств массовой информации того времени, интервью и воспоминаний. Книга раскрывает малоизвестные страницы истории первого иркутского планетария и как фрагмента истории Прибайкалья, и как элемента развития планетариев в России.

Презентация начнется с лекции директора астрономической обсерватории, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева «Иркутск – город космический». Слушатели узнают подробности об уникальных космических проектах, о первой публичной астрономической обсерватории, о космонавтах, связанных с Приангарьем.

Книга «Звездный купол над Ангарой» издана в 2018 году при финансовой поддержке Иркутского астроклуба.

КООРДИНАТЫ:

  • Справки по телефону: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 330).

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